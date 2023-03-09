安全優先、開館務實　竹市府重啟兒童探索館工程相關作業

▲新竹市議會「重大公共工程品質監督小組」前往兒童探索館。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市重要文化建設之一的兒童探索館，因統包廠商財務異常且進度嚴重落後，前市府於111年9月12日解約（實際工程進度僅79.96%），今（9）日上午新竹市議會「重大公共工程品質監督小組」率隊前往兒童探索館了解現況。

市府表示，目前全棟各工項清點作業已結束，後續將針對市府所受損害向施工單位求償，預計3月初完成結算書，另現已重啟規劃設計招標作業，預估113年第三、第四季間完成第一階段開館，整體工程以分階段開館為目標，將與未來承攬團隊共同研議，以保障工程品質，維護民眾安全等原則及作法，持續且務實推進工程。

文化局表示，經市府內部多次討論與審慎評估後，兒童探索館已啟動相關規劃設計案招標作業，預計最快113年第三、第四季間將完成第一階段開館，先行開放1、2樓主要展示及體驗區；第二階段開館則為現今完工程度較低的3至5樓，將於公共安全優先的前提下接續施作。

文化局提到，針對議員關心艾奕康工程顧問股份有限公司，作為本案專案管理廠商所扮演的角色，市府表示本案監造單位為田中央建築師事務所，艾奕康公司所負責項目則為協助市府檢核相關工程書圖及督導工程推展情形，工程期間該公司尚依契約規定辦理有關事宜，惟後續針對工程延宕是否有督導失責，市府會進行檢討，期間相關工程資料會後也將提供議員參考。

文化局補充，今年將啟動教育推廣前導計畫，完工前將以全新竹做為兒童探索之場域，讓友善兒童的概念深入新竹市各角落，4月起舉辦《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》，邀請具實務經驗的教育工作者、倡議者，以4場兒童主題講座、3場探索主題講座、2系列兒童設計實作工作坊，與關注兒童議題的夥伴分享「與孩子一起的探索經驗」。

此外，9月下旬則以開館首檔與科教館合作特展為內容，規劃館外服務，提供大小朋友理性與感性兼具的跨域體驗，讓新竹市成為推廣兒童友善的重要城市，亦期順利開館。

另有關前案統包廠商財務嚴重異常而終止契約一事，工務處表示，目前已沒收其履約保證金，市府於中途結算驗收作業期間，將一併檢討本案履約情形、計算相關違約金並向統包商追償市府所受相關損害及賠償，依政府採購法第101條及第102條等規定刊登公共工程拒絕往來廠商，以維護市府及市民權益，杜絕劣質廠商承攬公共工程。