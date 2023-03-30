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大陸 大陸焦點 特派現場

馬家4姐妹已到長沙！　宋濤今晚6點會見馬英九「明宴請、後天陪祭祖」

▲馬英九前往武漢抗疫檔案館參訪。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九今晚將與大陸國台辦主任宋濤會見。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

前總統馬英九「祭祖和平之旅」第4天到湖北武漢參訪，下午結束武漢大學座談交流會後，將前往武漢東湖賓館，晚間6點與大陸國台辦主任宋濤東湖會見。據了解，馬英九4位姐妹上午陸續抵達湖南長沙，宋濤明天將陪同馬英九坐高鐵到湖南，晚上宴請馬家至親好友，後天陪同掃墓祭祖，之後行程待定，可能回北京不跟湖南剩下行程。

知情人士指出，馬英九4位姐妹今天已經陸續抵達湖南長沙，由於台灣沒有直航，馬英九的大姐馬以南、二姐馬乃西、三姐馬冰如和小妹馬莉君分批從台灣搭機到上海和廈門，再從杭州和廈門搭高鐵去長沙，由當地官方全程接待。

目前確定馬英九夫人周美青沒有陪同，大陸國台辦主任宋濤明天晚上設宴，親自接待馬英九和4姐妹，還有在大陸的至親好友，後天4月1日陪同馬英九前往老家湘潭祭祖。

▲▼ 宋濤、首次會見台商、2023新春座談會 。（圖／翻攝中國台灣網）

▲ 宋濤明晚宴請馬英九和4姐妹，後天陪同祭祖 。（圖／翻攝中國台灣網）

馬英九12天祭祖交流之旅行程，大陸方面給予高規格待遇，包括大陸國台辦主任宋濤今天特地從北京飛到湖北武漢，等待馬英九結束武漢大學交流活動，陸方將以警車全程開道方式，護送馬英九回到下榻的東湖賓館，準時傍晚6點與進行會見。

兩人會見期間，只開放媒體拍攝大約10分鐘時間，之後採取閉門談話，會後將進行晚宴。宋濤也做足禮數，明天31日上午將陪伴馬英九搭乘高鐵前往湖南長沙，之後會陪同回鄉祭祖、掃墓等行程。

▲▼ 大陸國台辦副主任陳元豐全程陪同馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任陳元豐陪同馬英九南京到武漢  。（圖／記者任以芳攝）

媒體團昨晚抵達湖北武漢後，立即感受當地官員安排行程的謹慎和壓力，包括記者採訪行程不段調整，工作人員直到凌晨還在確認細節，並且耐心回覆記者問答。原本馬辦給的行程有參訪湖北省博物館，今天上午確認取消，就是為了預留準備馬英九與宋濤會見時間。

據了解，國台辦重要人員也全部從北京出發到湖北武漢，南京段行程，大陸國台辦副主任陳元豐全程陪同參訪，包含昨天一起陪馬英九搭乘高鐵，十分低調。至於宋濤只會陪同馬英九祭祖行程，之後回北京，預計不會在湖南陪同所有行程。

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