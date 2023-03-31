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馬英九聚焦原汁原味「九二共識」　包承柯：重要指標助兩岸解決問題

前總統馬英九會晤大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九會見國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

前總統馬英九昨30日傍晚6點與大陸國台辦主任宋濤會見，聚焦原汁原味的「九二共識」，涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問認為，馬英九首先強調1992年雙方達成「九二共識」重要意涵，讓外界不會扭曲誤解，對於大陸方面是重要指標，因為有共識才能解決問題，馬英九傳達的基本態度，希望為兩岸關係和平發展帶來一股暖和氛圍。

馬英九昨晚與宋濤會見，兩人各自闡述對於現今兩岸局勢看法，馬英九將近6分鐘發言聚焦重申「九二共識」實質意義。首先提及自己任內在「九二共識」基礎上獲得制度化成果，像是兩岸復談、雙方簽署23項協議，2015年11月「馬習會」再次確認「九二共識」的重要性，雙方建構「和平處理艱難問題」的歷史典範。

馬英九也提及大陸國台辦也再次還原「九二共識」的「原汁原味」。他再次重申1992年11月16日大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下，達成『各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」』的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

對於馬英九還原「九二共識」真正意涵和清表述，上海東亞研究所助理所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，「宋濤沒有提到共識，馬英九非常詳細的敘述『九二共識』重要性，對於大陸來說是一個非常重要指標，有共識兩岸之間的問題可以更加容易解決，達成更多的想法協議。」

他也認為，馬宋會氛圍真的非常好，恰如其分看待馬英九的表態，證明台灣還是有秉持共識的「有識之士」，對於大陸決策者來說，十分欣慰。

▲▼ 馬英九、南京、總統府 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸學者都高度讚賞馬英九大陸行傳達核心理念。（圖／記者任以芳攝）

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》記者指出，馬英九重提「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識」，這就是原汁原味「九二共識」，過去這幾年外界其實都扭曲原意。

他說，「馬英九當年參與『九二共識』來重去脈，他所講的才是正宗的，由他來重申才不會偏離，兩岸只要能回去，就是一件好事，讓兩岸在『九二共識』上沒有分歧，不會讓台灣民眾理解偏離。

談到宋濤的涉台談話，強調「兩岸都是一家人，誰也不能把我們分開」、「兩岸有事好商量」、「願意廣泛聽取台灣同胞意見」。

李振廣分析，「宋濤是個高級官員，言談都是老百姓能懂的話語，非常親民，實實在在是交心，就是兩岸是一個很好的示範，務實交流才能真正達到心靈契合。」

至於馬英九會見宋濤，第4度談及兩岸要和平避戰，顯示台海情勢還是不穩？包承柯解讀，「兩岸確實還是非常尖銳、緊張，希望要避戰。從大陸角度來看不希望事情更加複雜尖銳，希望向降溫。」

包承柯也憂心，「樹欲靜而風不止」，目前肇事的人卻是掌權者，就怕台灣方面繼續出現挑釁性的言行，隨著蔡英文過境訪美，之後挑釁到什麼程度，事情發展還要進一步觀察。

他也相信，馬英九這次訪陸大陸推動兩岸和平的努力，會對兩岸關係和民間交流有非常積極的作用，絕對不是講空話、做白工。儘管馬英九已經卸任，還是有一定影響力，所傳達基本態度，可望為兩岸關係和平發展帶來一股暖和氛圍。

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