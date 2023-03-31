送馬英九大禮！解除赴陸PCR　李振廣：馬宋會是近年兩岸極少好氛圍

▲前總統馬英九會晤大陸國台辦主任宋濤。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

前總統馬英九昨30日傍晚6點與大陸國台辦主任宋濤會見後，兩人都有必須推動兩岸交流的共識，隨後大陸國台辦立即發布解除兩岸航班PCR限制，讓兩岸來返更便利，視同送給馬英九的大禮。北京涉台學者李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「放下政治紛擾，馬宋會氛圍極好！太好了」，是兩岸近年非常少見的實實在在對話，沒有被政治綁架，而是務實看待兩岸局勢，兩岸面臨新前景好的開端。

馬宋會昨晚6點舉行，雙方皆有兩岸必須擴大交流，尤其是青年交流。兩人會後，大陸國台辦不到2小時發出快訊，宣布4月1日起解除兩岸航班PCR限制，拆掉兩岸民間交流和台商、台胞、台青，商務客等出行的最大障礙。馬宋會也為兩岸發展和馬英九此行帶來善意訊號。

對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣向《東森新媒體ETtoday》記者說，「我說個真心話，聽完兩人談話，第一個感想是『氛圍極好！好極了』至少是這幾年兩岸非常少有的，非常實實在在雙邊對話。」

馬英九也特別談及兩岸關係走下波原因，遺憾這些年兩岸因政治紛擾與疫情因素，各項交流中斷數年，兩岸人民敵意上升，讓他甚感憂心。

李振廣認為，確實說到兩岸痛處，現今台海局勢不穩，就是過度政治化綁架兩岸關繫，變得不再務實。但馬宋兩人對話沒有被政治綁架。純粹人以人之間看兩岸關係，希望之後交流都可以務實看待和處理兩岸關係，會是很好的一個開始。

▲馬英九率台生在武漢大學與陸生座談，多次強調青年交流重要性。（圖／記者任以芳攝）

談到馬英九12天訪陸行，強調是祭祖交流之旅，行程以抗戰歷史來貫穿，不涉及政治，但他的一言一行都被過度放大檢視，像是有沒有題「前總統」身份和中華民國，台灣方面也出現各種攻擊。

對此，李振廣也坦言，台灣部分民意尤其是綠營，確實不太友善。如此嚴峻氛圍之下，馬英九必須兼顧台灣和大陸方面各種考量，「順了姑情逆了嫂意」，寧可自己委屈，盡量做到各方滿意，但是目前看來都是朝好的態勢走。

單就大陸方面怎麼看馬英九？李振廣也分享，「最近我們在微信群轉發馬英九回憶母親的文章，看了很感人，觸動人心。也讓大陸百姓對他有另一面的認識，有高度肯定。」

他分析，馬英九訪問大陸之旅，台灣或大陸主流輿論都是抱持正面肯定的態度，相信此行對於未來變兩岸氛圍有很大的幫助，也是這3年以來，兩岸關係面臨新前景非常好的開端。