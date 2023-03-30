「嘴硬關鍵曝」點不清還一直否認　六福村被灌爆：從頭謊到尾



記者陳凱力／新竹報導

六福村狒狒脫逃十多天，期間外界紛紛把矛頭對向六福村，甚至協助圍捕的守望隊人員都聲稱「狒狒不怕人，但看到獸醫師就會跑」，認為狒狒就是六福村的。但園方出動清點兩次，都矢口否認，堅稱自己只是協助圍捕，最後才因結紮手術「高規格認下」，今日資深總監葉忠岳也在記者會中回應相關疑慮。

▲狒狒遭射殺之後，民眾將怒火紛紛指向桃園市農業局、新竹縣農業局以及六福村。

（圖／記者宋良義攝，下同）

六福村資深總監葉忠岳上午親上火線面對媒體，提問時也解釋，第一時間收到協助圍捕時，就清點了數量，之後縣府派員稽查前也再次清點，坦承清點狒狒真的非常困難，因為狒狒會成群結隊移動，幾公頃的放養園區中還有很多可以躲避大樹、涵洞等遮蔽地區，第三次試圖以空拍機，雖起飛後即墜機無法完成，但事後園方討論依然認為空拍機清點有許多死角。

▲葉忠岳坦承，放養的野生動物真的很難數，至今還找不到一個比較科學的方式，但因園區防護盤點多次都是完整的，才認為狒狒不可能跑出去。

六福村坦承清點真的很困難，甚至目前還沒有一個很確切且科學的方式，這也幾乎變向承認「狒狒數量從來沒對過」，外界質疑，既然無法清點，為什麼六福村能篤定狒狒不是自己家的？臉書粉專更是被灌爆，網友紛紛痛批六福村從頭到尾都在說謊。

記者會上葉忠岳也解釋，第一時間收到脫逃狒狒的通知時，園區就進行了一次設施盤查，包含電網、電門、圍牆…等防護裝置，的確都未發現破壞痕跡，之後清點時同樣再次檢查設備，都找不到破口，所以才認為狒狒不可能跑出去。

昨日晚間，六福村突發聲明表示「狒狒是我們的」，今日六福村解釋，目前園區仍然未發現破口處，但因狒狒腹部的結紮傷口，所以六福村「高規格判定」，狒狒是我們的。