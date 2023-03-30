　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「嘴硬關鍵曝」點不清還一直否認　六福村被灌爆：從頭謊到尾


記者陳凱力／新竹報導

六福村狒狒脫逃十多天，期間外界紛紛把矛頭對向六福村，甚至協助圍捕的守望隊人員都聲稱「狒狒不怕人，但看到獸醫師就會跑」，認為狒狒就是六福村的。但園方出動清點兩次，都矢口否認，堅稱自己只是協助圍捕，最後才因結紮手術「高規格認下」，今日資深總監葉忠岳也在記者會中回應相關疑慮。

▲六福村說明東非狒狒脫逃遭射殺案。（圖／記者宋良義攝）

▲狒狒遭射殺之後，民眾將怒火紛紛指向桃園市農業局、新竹縣農業局以及六福村。
（圖／記者宋良義攝，下同）

六福村資深總監葉忠岳上午親上火線面對媒體，提問時也解釋，第一時間收到協助圍捕時，就清點了數量，之後縣府派員稽查前也再次清點，坦承清點狒狒真的非常困難，因為狒狒會成群結隊移動，幾公頃的放養園區中還有很多可以躲避大樹、涵洞等遮蔽地區，第三次試圖以空拍機，雖起飛後即墜機無法完成，但事後園方討論依然認為空拍機清點有許多死角。

▲▼六福村記者會，資深總監葉忠岳 。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲葉忠岳坦承，放養的野生動物真的很難數，至今還找不到一個比較科學的方式，但因園區防護盤點多次都是完整的，才認為狒狒不可能跑出去。

六福村坦承清點真的很困難，甚至目前還沒有一個很確切且科學的方式，這也幾乎變向承認「狒狒數量從來沒對過」，外界質疑，既然無法清點，為什麼六福村能篤定狒狒不是自己家的？臉書粉專更是被灌爆，網友紛紛痛批六福村從頭到尾都在說謊。

記者會上葉忠岳也解釋，第一時間收到脫逃狒狒的通知時，園區就進行了一次設施盤查，包含電網、電門、圍牆…等防護裝置，的確都未發現破壞痕跡，之後清點時同樣再次檢查設備，都找不到破口，所以才認為狒狒不可能跑出去。

昨日晚間，六福村突發聲明表示「狒狒是我們的」，今日六福村解釋，目前園區仍然未發現破口處，但因狒狒腹部的結紮傷口，所以六福村「高規格判定」，狒狒是我們的。

►東非狒狒「藏山裡躲樹上」兩度圍捕失敗　里長嘆：牠太聰明了！ 

►「園區狒狒都長一樣」人員清點超崩潰　六福村二刷結果出爐

►哭！六福村借來空拍機「3刷狒狒」　才起飛就墜機…下周繼續挑戰

►崩潰畫面曝！六福村出動「1巴士員工」數狒狒　縣府限1周內完成

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
心疼狒狒「他不再踏進六福村」喊抵制！　網戳破現實
快訊／越南證實14偷渡者失聯！　恐全命喪大海
宋濤今晚會見馬英九！　明晚宴請馬家4姐妹、後天陪掃墓
5天連假一半以上有雨！　一圖秒懂「雨區變化」
快訊／美軍2架黑鷹直升機墜毀　傳多人死亡
快訊／台中房屋倒塌2原因曝！　市府勒令停工
俄軍女軍醫淪性奴　同袍逼換妻「不同意就槍殺」
快訊／台中屋倒塌埋3人　搜救犬發現受困者

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中老宅倒塌1死2待援　專家到場驚：隔壁也恐崩塌！籲盡快補強

通訊行前擄人痛毆丟包　台南7囂張男女1小時就被逮

快訊／越南證實14偷渡者失聯！5男2女已成浮屍　14人恐全命喪大海

逼人逃墓園！明仁會三峽副會長涉多起暴力案　裁准羈押禁見

屏東里港路口車禍！曳引車衝果園、自小客卡水溝

快訊／老屋倒塌1死2活埋！搜救犬發現有生跡　困瓦礫堆1米深處

台中老屋倒塌1死2活埋！市府緊急勒令停工　曝釀災奪命2原因

「嘴硬關鍵曝」點不清還一直否認　六福村被灌爆：從頭謊到尾

妻被遣返越南卻成高雄海上浮屍　夫悲痛認屍：不是已經回家了嗎

老屋倒塌「哥哥被活埋」！弟崩潰強闖封鎖線　所長抱緊：我都知道

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

台中老宅倒塌1死2待援　專家到場驚：隔壁也恐崩塌！籲盡快補強

通訊行前擄人痛毆丟包　台南7囂張男女1小時就被逮

快訊／越南證實14偷渡者失聯！5男2女已成浮屍　14人恐全命喪大海

逼人逃墓園！明仁會三峽副會長涉多起暴力案　裁准羈押禁見

屏東里港路口車禍！曳引車衝果園、自小客卡水溝

快訊／老屋倒塌1死2活埋！搜救犬發現有生跡　困瓦礫堆1米深處

台中老屋倒塌1死2活埋！市府緊急勒令停工　曝釀災奪命2原因

「嘴硬關鍵曝」點不清還一直否認　六福村被灌爆：從頭謊到尾

妻被遣返越南卻成高雄海上浮屍　夫悲痛認屍：不是已經回家了嗎

老屋倒塌「哥哥被活埋」！弟崩潰強闖封鎖線　所長抱緊：我都知道

藍內參民調尚未討論！　朱立倫親訪韓國瑜：支持主要總統候選人

赴行政院會提「蛋缺價漲」　侯友宜籲中央以民為重否則問題加劇

台馬海纜線5年斷裂29次！　洪申翰籲數發部：應納國家基礎設施

台中老宅倒塌1死2待援　專家到場驚：隔壁也恐崩塌！籲盡快補強

東非狒狒「最終被最殘忍的對待」！　陳珮騏嘆：沒人真正反省

房東喊「變頻冷氣很省電」　他入住電費噴3000元火大！全場秒逆風

媽拉她跳海輕生！陳淑芳揭黑暗人生「金礦千金變負債」

少婦欣喜懷孕「腹內突爆血2公升」　竟罹罕見闊韌帶子宮外孕

星巴克首次進駐「98年古蹟圖書館」！復古「新竹州圖門市」今開幕

通訊行前擄人痛毆丟包　台南7囂張男女1小時就被逮

台中女騎士叭逆向車　駕駛不爽回頭罵「幹X娘」！她霸氣回嗆

社會熱門新聞

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

台南水流屍傳搜出「14人合照」　檢回應了

妻遭遣返越南卻成浮屍　丈夫悲痛認屍

女騎士遭救護車撞飛重傷　家屬控：駕駛未減速闖紅燈

疑搭木殼船偷渡　1張14人合照揭海上悲劇

新北嬤違規穿越馬路　遭女騎士撞上噴飛2公尺亡

即／《無米樂》崑濱嬸辭世！享耆壽94歲

台中老屋倒塌工人被活埋　男闖封鎖線：要找哥哥

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

只會管「聽懂人話的」！六福村淪禁地盯哨記者

里長曾曝「狒狒認識獸醫」　六福村回應了

即／台中老屋倒塌1人不治　96歲嬤目擊愛孫遭埋

更多熱門

相關新聞

曾PO文玩諧音哏「抽薪止狒」遭轟！六福村尷尬回應

曾PO文玩諧音哏「抽薪止狒」遭轟！六福村尷尬回應

六福村昨（29日）深夜承認逃跑狒狒是「我們的」，引發大批網友群起砲轟，對照6天前粉專發布的「今天的我只想抽薪止狒」，大玩狒狒諧音哏，網友直批「有夠諷刺」。對此，六福村今日召開記者會回應，當時確實覺得園區沒有狒狒脫逃，所以才會發出該篇文章。

狒狒死疑點多　他揪「1關鍵」：六福村早想滅證

狒狒死疑點多　他揪「1關鍵」：六福村早想滅證

六福村長頸鹿「10年死8隻」還想進口3隻　林務局擋下：禁止輸入

六福村長頸鹿「10年死8隻」還想進口3隻　林務局擋下：禁止輸入

林務局：早知狒狒來源「可做更好處置」

林務局：早知狒狒來源「可做更好處置」

只會管「聽懂人話的」！六福村淪禁地盯哨記者

只會管「聽懂人話的」！六福村淪禁地盯哨記者

關鍵字：

狒狒東非狒狒六福村動物園靈長

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面