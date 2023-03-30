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「熟人誘捕」也許結果不同！林務局：早知狒狒來源「可做更好處置」

▲林務局長林華慶回應東非狒狒脫逃喪命事件。（圖／記者楊惠琪攝）

▲林務局長林華慶回應東非狒狒脫逃喪命事件。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

六福村昨終於改口承認枉死狒狒是園區所有。有動保學者指出，若誘捕過程中，有熟悉狒狒的飼養員出現，也許結果就不一樣。林務局長林華慶今（30日）回應，六福村到底是何時知道狒狒是他們的，也許還有機會做更妥善的處置，對狒狒之死，感嘆「我們其實也很遺憾」。

立法院經濟委員會今天邀請農委會進行「排灌溉渠道建設及改善，與農田水利非事業用不動產活化執行現況」專案報告。中場休息時間，林務局長林華慶接受媒體聯訪。

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媒體提問，若是六福村早點出面承認，也許東非狒狒就不會死亡，林華慶感嘆說：「我們其實也很遺憾」，六福村到底是何時知道狒狒是他們的，也許還有機會做更妥善的處置。

林華慶說，有看媒體報導，當地里長曾說，之前發現狒狒時，現場六福村的獸醫一出現，狒狒就跑了，因為動物通常害怕獸醫，可能還是要看情況，但如果六福村人員若對狒狒習性更了解，也許可以對圍捕提出更有效的建議，但現在講這些為時已晚，只能避免以後再有動物脫逃。

林華慶表示，明天林務局將邀集相關飼養員赴現場勘查，首先會先檢查設施安全，設施安全包含幾道圍阻設施、車輛進出，雖然先前新竹縣政府跟六福村有初步檢視，沒有發生什麼問題，但是狒狒之所以能逃逸，表示一定有漏洞，希望明天可以找出漏洞，明天現場勘查將會有新竹縣政府人員與保育科長帶隊，完成檢查後會對外說明。

林華慶進一步指出，六福村面積大、飼養數量多，除了人工清點，也會運用科技方式，明天也會邀請農科院AI專家，希望透過利用影像自動辨識，可以比較有效率又即時，後續也會一起研議，若有建議方式，會要求新竹縣政府責請業者裝設，未來也會滾動式檢討。

台灣野生動物學會理事長裴家騏對《ETtoday新聞雲》表示，根據脫逃狒狒情況，應該是在圈養的環境下長大，面對大陣仗圍捕，當然會不斷竄逃，若要成功圍捕，必須長年負責照顧的飼主或飼養員出面協助，如果有這樣關鍵人物出來協助，圍捕情況就會順利很多。

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