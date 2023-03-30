▲六福村承認，「狒狒是我們的」。（圖／記者宋良義攝）

記者施怡妏／綜合報導

六福村昨（29日）深夜承認逃跑狒狒是「我們的」，引發大批網友群起砲轟，對照6天前粉專發布的「今天的我只想抽薪止狒」，大玩狒狒諧音哏，網友直批「有夠諷刺」。對此，六福村今日召開記者會回應，當時確實覺得園區沒有狒狒脫逃，所以才會發出該篇文章。

東非狒狒逃跑16天在桃園富岡遭擊斃，六福村在第一時間否認是園內飼養的狒狒，23日還在「六福村主題樂園」粉專上貼出豬尾猴的照片，並寫上「今天的我只想『抽薪止狒』」，文中寫道「形容哈比（六福村吉祥物）只想犧牲薪水，停止一切跟狒狒有關的事。」

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此外還以「狒狒」做為發想寫下「今天的我被狒狒揚揚的流言狒語鬧得啼笑皆狒，令人狒解的是，還要跟主管掏心掏狒地解釋網路上狒夷所思的一切，就讓狒盡能量的我，在今天剩下的時間裡當個狒物吧，實在是勞神狒心的一天。 」





▲六福村狒狒。（圖／記者陳凱力翻攝）

如今六福村29日深夜發出聲明認了「通過結紮傷口比對」，確認被槍殺而死的東非狒狒是他們的。網友看到6天前的PO文更感諷刺，「幽默100」、「自狒武功」、「有夠諷刺，自家狒狒脫逃還用狒狒貼文炒熱度」、「回來看這篇還真令人諷刺！」

對此，六福村資深總監葉忠岳今早受訪時坦言，「當時確實覺得我們園區的狒狒沒有脫逃，所以才會發出那樣的文章」，如果當時知道，就不會有這樣的動作了。