只會管「聽懂人話的」！六福村淪禁地盯哨記者　園內動物全消失

記者陳凱力、黃資真／新竹報導

逃竄東非狒狒遭獵人射殺身亡，六福村昨（29）日深夜改口承認從園區逃出，引發大批網友群起砲轟。今早園方召開記者會回應，但結束後禁止記者在園區採訪，必須照原路回巴士上一同離開，不得分散，整個過程記者如同來到禁地採訪般，詭異氣氛瀰漫。

▲六福村內的景觀窗內沒有動物，全部移出。（圖／記者陳凱力攝，下同）



▲媒體搭乘館方提供的巴士團進團出。



《東森新聞雲ETtoday》記者前往記者會現場時，園方規定所有媒體必須「團進團出」，搭乘他們安排的巴士，前往記者會現場，結束後須立刻搭車離開，不得在園區內逗留。

▲岔路都拉有禁止線，記者只能在遠處觀看。



園區內四處都有工作人員在現場「盯哨」，岔路上拉有禁止線，避免外部人員進入園區。當記者走到動物區時發現，幾乎所有觀賞窗內都空蕩蕩的，沒看見任何野生動物，只發現有1隻疑似被漏掉的長臂猿，以及數隻紅鶴在外頭喝水，想要再走進去時，立刻遭現場人員阻擋，要求返回車上離開。

出於好奇，記者詢問現場員工如何把所有野生動物移出觀賞窗、移去哪裡？但員工疑似遭封口，僅死盯著現場其他媒體，不給予任何回應，六福村宛如成了禁地一般，除了員工，只要是人都得在園方視線內移動，只要一離開，立刻就會被發現，但至今卻找不出狒狒離園的方式，實在令人疑惑。

▲▼記者在現場僅看見1隻長臂猿，與幾隻紅鶴在活動。

