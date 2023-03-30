六福村長頸鹿「10年死8隻」還想進口3隻　林務局擋下：禁止輸入

▲六福村飼養長頸鹿曾有8死案例，圖為去年病亡的布丁妹。（圖／關西六福莊臉書）



文／中央社

六福村野生動物園狒狒逃逸並非首次，之前還有埃及聖䴉，長頸鹿飼養也有8死案例，仍申請進口。林務局今天證實，已開專家會議，計有3大問題，不同意六福村申請輸入3隻長頸鹿。

六福村野生動物園問題不斷，狒狒逃逸死於獵槍下，已非六福村第一次發生動物逃逸，之前埃及聖䴉飛出園區，並衍生危害生態平衡問題；去年3月也被動保團體質疑園區內長頸鹿「10年死8隻」，召開記者會疾呼反對業者再從墨西哥引進3隻長頸鹿，中央社記者掌握近期已遭林務局「不同意」申請輸入。

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農委會主委陳吉仲今天在立法院接受聯訪時脫口而出說，六福村之前申請長頸鹿進口，在開完學者專家會議後，因為不符合野生動物福利要求，禁止進口。

中央社記者進一步採訪農委會林務局，林務局保育組科長鄭伊娟說，確實已「不同意」六福村申請輸入3隻長頸鹿。

她說明，林務局於今年1月召開專家會議，發現有3大問題，包含環境設施、疾病（捻轉胃蟲）及長途運輸，都不符合野生動物相關福利要求。

她舉例，環境設施包含坡道等設計有問題；黏轉胃蟲症問題，園方無法處理；長途運輸則與業者擬從海外輸入人工繁殖長頸鹿時，沒有達到相關專業要求有關。

林務局保育組組長羅尤娟補充，六福村野生動物園過去發生園區埃及聖䴉脫逃到戶外，並擴大繁殖逾萬隻，成為危及生態平衡的外來種問題，為維持生態平衡，林務局從民國108到112年編列新台幣7400萬元進行移除。

經林務局動支大筆公款執行埃及聖䴉移除任務下，截至110年底，林務局請近百獵手清除逾1.6萬隻，之後剩下零星數量，都由全民買單。