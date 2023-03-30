春天電桿築巢繁衍鳥害頻生　台電南投區處拆除鳥巢並加裝驅鳥器

記者高堂堯／南投報導

每年春季正逢鳥類築巢繁殖高峰期，台電南投區處統計今年入春以來已發現有6處鳥巢，為避免發生「鳥害」造成突發性停電事故，將陸續安排拆除工作，並採取積極主動預防性措施：針對歷年來鳥巢引起停電製作事故斑點圖，以加強線路巡視、清除鳥巢，更加裝驅鳥器，達成穩定供電兼顧生態保育的目標。

▲鳥巢構築在2具變壓器中間（紅圈處）。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區處維護經理黃順瑞表示，一般鳥類除使用樹枝或雜草，也會用鐵絲等具導電的材質築巢，可能會造成停電事故，甚至鳥巢會引發著火、導致鳥兒變成「焦阿巴（台語烤小鳥）」慘案。

▲▼台電人員將鳥巢拆除清空情形。（圖／台電南投區處提供）

黃順瑞說明，台電人員在拆除鳥巢時為確保工作安全，會評估現場環境並採取暫時斷電或掩蔽方式進行作業；清除前也會先確認巢內是否有鳥蛋或雛鳥，若有發現就會移至附近安全位置，或轉交給相關保育單位協助處理，須先淨空後才能拆除，清除後會在原桿上加裝驅鳥器，避免鳥類再次築巢或棲息，以提升供電穩定。

▲台電人員拆除鳥巢後即加裝驅鳥器，以防範鳥類再次築巢。（圖／台電南投區處提供）

台電南投區處處長張毓哲表示，台電持續積極採取各種防止鳥獸對電力設備造成損壞和供電中斷之相關措施：如更換被覆式熔絲鏈開關、加裝被覆罩及卡扣式防護線管等，防止鳥獸碰觸、提升絕緣強度；民眾若發現桿上鳥巢情形，可撥打台電24小時客服專線1911通報，台電將會儘速派員處理。