「蔡英文你什麼身分訪美」　朱立倫怒問：敢說是中華民國總統嗎？

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文睽違3年展開民主共榮夥伴之旅，為期10天將出訪中美洲，行程會過境美國紐約以及洛杉磯，第一站預計在台灣時間30日凌晨3時抵達美國紐約。對此，國民黨主席朱立倫今（29）日於中常會上批評，蔡英文訪美在機場沒講到半次中華民國，「你是什麼身分在出訪？你是代表誰在出訪？」並強調國民黨堅定立場，就是不管何時何地都捍衛中華民國，更盛讚目前赴陸祭祖的前總統馬英九，就在大陸很明確站穩中華民國與前總統立場。

朱立倫表示，祝福前總統馬英九赴陸行程一切圓滿，肯定馬在大陸很明確站穩中華民國與前總統立場，連中華民國112年都清楚表達，擔任總統時對兩岸的努力也都說很清楚，「過去我在2018年時訪問中國大陸，在南京也都清楚說出中華民國」，這就是國民黨堅定立場從未改變。

隨著語氣逐漸大聲、嚴厲，朱立倫重批，民進黨卻不斷雞蛋挑骨頭，這樣的態度國人無法接受，「民進黨在消滅中華民國！蔡英文訪美在機場沒講到半次中華民國，你是什麼身分在出訪？你是代表誰在出訪？」國民黨堅定立場就是不管何時何地都捍衛中華民國，真正讓兩岸和平的政黨，反觀民進黨讓兩岸衝突與緊張獲取政治利益，國人都看很清楚，希望蔡英文敢大聲說自己是中華民國總統，民進黨別嘴巴要別人說中華民國，自己都不敢講。

此外，朱立倫也說，國民黨會有出訪計畫，包括國民黨智庫執行長柯志恩也將與美方智庫交流，夏立言四月也要到美國主持年度大會，整黨都是在不斷努力，希望為2024大選的總統候選人、立委候選人爭取更多朋友，「不過，我還是要呼籲一些朋友，別一直製造障礙，藍軍朋友要共同團結力拚勝選。」