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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被誣指黃承國「姘頭」　民進黨市黨部美女執行長怒提告

▲趙心瑜發表聲明。（圖／翻攝趙心瑜臉書）

▲民進黨北市黨部執行長趙心瑜發表聲明。（圖／翻攝趙心瑜臉書）

記者陳家祥／台北報導

民進黨北市第二選區立委初選，市議員王世堅挑戰現任立委何志偉，掀起黨內互打，風波越演越烈，令不少無關人士都被牽連。民進黨北市黨部執行長趙心瑜被指與前北市黨部主委黃承國有不正當關係，甚至有「姘頭」等不雅字眼，她昨憤而提告，「政治很可怕，但我不可以不勇敢」。

趙心瑜在臉書表示，她以無比沉痛的心，已向台北市刑大完成報案手續，對14名在臉書帳號對她極其惡意的不實指控和攻擊的人提出告訴。她說，她不是罪犯卻飽受屈辱，一個女人，在職場、在社會打拚從來都不容易，今天所遭受的網路霸凌是對性別的歧視、對單身的歧視。

趙心瑜說，名聲和名譽是伴隨自己一生的榮耀，單身或結婚是自己對感情所做的選擇，單身不代表要成為已婚男的女朋友或小三，「我人生『一秒都沒有』當過別人感情的第三者」。

「政治很可怕，但我不可以不勇敢。」趙心瑜表示，今天她因為從事政治工作而被當箭靶，成為網路霸凌的受害者，相信也有很多女性朋友，在各自的職場遭受同樣的性別歧視、單身歧視，被謠言攻擊甚至言語霸凌，「當面對惡意的攻擊，不要姑息，不要吞忍，我們一起勇敢！」

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