堅偉大戰！前綠委力挺王世堅　嗆何志偉「技不如人就回家休息」

▲前立委蔡啟芳舉行「中泰花園拆除案，為王世堅說公道話」 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區立委初選競爭激烈，議員王世堅、現任立委何志偉近期頻頻交鋒，近日網路更出現一系列圖卡，指王世堅涉入中泰花園拆除案，前民進黨立委蔡啟芳14日表示，抹黑內容跟事實有出入，王世堅不僅沒有涉入還站出來幫忙開公聽會。他更嗆聲，黨內初選應該是君子之爭，現任立委應接受挑戰，「技不如人就回家休息。」

網路上出現謠言哏圖，指王世堅涉入中泰花園拆除案，王昨日憤而提告，而前立委蔡啟芳今召開記者會表示，自己是 「中泰花園拆除案」當事人，抹黑內容跟事實有出入，必須出面替王世堅講幾句公道話。

蔡啟芳指出，自己曾向時任台北市長柯文哲申請都更，柯卻將拆除執照放到過期，當時拜託許多北市議員幫忙，只有王世堅願意幫忙召開協調會，現在卻遭到抹黑。

媒體也追問是否支持王世堅重返國會？蔡啟芳說，自己當然支持，王世堅為人「世間少有」，過去在立法院的表現同樣也有目共睹，由選民決定誰當選，自己開這場記者會前並未通知王世堅，只告知可以出庭作證。

蔡啟芳強調，他是把事實講出來，不需要扯到派系，現任立委應接受挑戰，技不如人就回家休息，包括王世堅也一樣，黨內初選是君子之爭，沒必要你死我活。

針對中泰花園案的哏圖疑雲，民進黨立委何志偉則發表4點聲明回應，第一，不在他選區；第二，自己從未關心介入或開過記者會；第三，應該去問相關當事人，怎麼又扯到他；第四，今天是中泰花園，那明天又是什麼要硬扯到他？他的對手不是應該只有一位嗎？潑髒水的手段真的要停止了。