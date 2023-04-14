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傳謝龍介北上對決　王世堅：我現在沒資格評論這個

▲▼台北市長蔣萬安首度赴市議會進行施政報告,市議員王世堅送給蔣萬安一組螺絲起子。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹14日接受專訪時證實，曾徵詢台南市議員謝龍介跨區參選北市士林大同區立委，並表示，若王世堅參選立委對國民黨來說「相當棘手」。對此，王世堅14日下午回應，現在連初選都還沒過，「我不曉得他們要派誰，現在沒資格評論這個」。

針對國民黨可能派謝龍介北上參選，王世堅說，「呵呵，我沒有資格評論這個，因為我現在連初選都還沒過，我不曉得他們要派誰，現在沒資格評論這個」；王強調，因為還沒發生，自己初選也都還沒過，可能找個立委評論比較適合。

至於「堅偉大戰」持續延燒，王世堅說，反正下週一、二，最遲就這幾天民調，他大概就以這方式，也不想再跟現任的立委何志偉做其他無謂的口舌之爭，「我想他們心裡明白、心理有數 再次強調，我的參選，我信賴但不信邪，我認為邪不勝正，所以我出來了」。

媒體追問，對初選民調有沒有信心？王世堅說，不曉得，經過他們這樣空戰轟炸，「我不曉得，但相信社會大眾會看得很清楚，且選區選民都會接受、原諒我沒去掃街拜票，我想大家也不會跟我計較那一點是否勤走基層、街頭拜票」。

王世堅說，社會很清楚，都了解國家現在需要什麼，不想做那些無謂口舌之爭，之所以這2天有出來回應，是因為他被潑髒水到了毀滅人格的地步，且還拉下那麼多議會同仁、朋友，一樣被糟蹋，所以不得不出來回應。

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