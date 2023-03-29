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前進肝癌死亡率最高縣市　肝膽權威權威胡瑞恒教授來雲林了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林肝癌死亡率位居全國之冠，台大雲林分院將「持續提升在地肝臟腫瘤治療品質」立為重要目標之一，在前任院長黃瑞仁及現任院長馬惠明力邀下，胡瑞恆教授於今年2月起至雲林服務，胡教授於台北總院退休後，仍不辭辛勞到雲林分院開設門診及帶領手術為患者治療，也將自身的專業知識傳授給後進醫師。

▲胡瑞恒教授表示，希望在未來幾年，能夠培養留在雲林的醫師，提升當地醫療水平，例如將自己多年來累積的經驗教給年輕的醫師，培養更多專業人才等。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲胡瑞恒教授（持花束者）表示，希望在未來幾年，能夠培養留在雲林的醫師，提升當地醫療水平，例如將自己多年來累積的經驗教給年輕的醫師，培養更多專業人才等。（圖／記者蔡佩旻攝）

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台大雲林分院長馬惠明表示，以往台大雲林分院人才網羅較為困難，然而過去一年，我們加大力度全方位地推動「攬才、 育才、留才」的各種計畫與作為，特聘外科主治醫師胡瑞恒教授加入雲林分院，胡瑞恒教授是國內知名肝臟權威，專精於肝臟腫瘤的手術治療，同時為台灣肝臟移植醫學的開拓者之一，積極推動台灣肝臟醫學在國際上的發展，深受國內外同儕和病人的高度評價。

胡瑞恒教授曾於2000年署立雲林醫院與台大醫院簽訂醫療交流合約後的隔年，就以第一梯進駐的醫療團隊成員身分來到雲林服務，那一年他以肝膽外科醫師的身分，承擔起急診的工作，篳路藍縷，以啟山林，培訓出一批醫護人員，最後終於可以進行一般外科手術，使醫療水準有所提升，並對當時的雲林醫療現況有深刻的瞭解。

▲胡瑞恒教授表示，希望在未來幾年，能夠培養留在雲林的醫師，提升當地醫療水平，例如將自己多年來累積的經驗教給年輕的醫師，培養更多專業人才等。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲魯成岳醫師針對竹山女病友肝臟腫瘤、部分肝切除案例說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

胡瑞恒教授發現，雲林的病人多數沒有規則追蹤，因此發現時腫瘤普遍都比較大，因此在雲林分院開診不過短短一個月，已經開了4台刀。此外，胡瑞恒教授也希望在未來幾年，能夠培養留在雲林的醫師，提升當地醫療水平，例如將自己多年來累積的經驗教給年輕的醫師，培養更多專業人才等。

外科部郭律廷主任表示，目前台大醫院雲林分院肝膽外科醫師團隊陣容非常豪華，由畢生鑽研肝膽手術的胡瑞恒教授領軍，賴鵬升醫師，侯奕仲醫師，吳昭瑩醫師及魯成岳醫師等，含多位超過執業10年以上的主任級醫師組成，也定期與內科、腫瘤科、病理科、影像科及個案管理師組成的多專科會議討論困難個案以提升治療品質。

今（29）日一名來自南投竹山的肝腫瘤病友特地前來贈花致謝，女士表示，得知罹患腫瘤晴天霹靂，卻仍冷靜面對，透過醫界親戚協助下，找到胡醫師竟然在距離不遠位於斗六的台大雲林分院有開診，立即掛號就醫，在胡醫師及醫療團隊治療、手術、照護後順利康復出院。女士贈上感恩花束更數度深深鞠躬，現場洋溢溫馨氣氛。

▲胡瑞恒教授表示，希望在未來幾年，能夠培養留在雲林的醫師，提升當地醫療水平，例如將自己多年來累積的經驗教給年輕的醫師，培養更多專業人才等。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲來自南投竹山的肝腫瘤病友特地前來贈花致謝，女士表示，在胡醫師及醫療團隊治療、手術、照護後順利康復出院，感謝救命之恩。（圖／記者蔡佩旻攝）

 
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