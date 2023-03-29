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快訊／拒絕搓湯圓！王世堅初選挑戰何志偉　「一定堅持到底」

▲▼台北市議員王世堅接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台北市議員王世堅接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市議員王世堅日前領表登記參選民進黨內台北市第二選區（士林大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉。民進黨2024大選提名策略小組29日下午邀請王世堅及何志偉進行協調，不過，王受訪直言，「我一定堅持到底的」，4年前總統都有初選了，更何況是立委，他認為民進黨主席賴清德會尊重黨的制度，過去那麼多優秀議員轉戰立委，優秀立委轉戰縣市長，都是人才充分流通、進階，這是很好的制度。

民進黨提名策略小組今天下午邀請王世堅、何志偉進行協調，另亦將處理台北市第七選區（松山信義）台北市議員許淑華、洪健益，以及台東縣立委劉櫂豪、前立委賴坤成的協調作業。王世堅今天下午約2點半左右抵達中央黨部，不到半小時即「快閃」離開，他說，今天會中主張進行民調，與會協調者也很尊重他，把規則又再講了一次。

王世堅會前接受媒體聯訪說，「我不會接受（退選）」，中執會不建議縣市議員轉戰立委的「大局條款」，違反黨內提名條例，是無效條款，只是建議性質而已，並沒有限制。他強調，他依照初選提名規則登記參選，且賴清德接任黨主席第一天，就當著所有立委的面說，2024立委選舉沒有現任優先，都要初選，「我信賴，但是我不信邪，所以我才會來登記初選」。

王世堅表示，相信民進黨的制度，能夠引領個政黨，建立這麼好的初選制度，是民進黨值得驕傲的事情，「我來參加初選，我堅持到底，只是更完備了我們民進黨的初選制度」，對於2024總統及立委選舉都有很大的幫助，「4年前總統都有初選了，更何況是立委？」他尊重初選的結果，儘管有些人污蔑自己「誠信」，但他相信，王世堅的誠信在社會大眾心中有一定的份量，大家看得很清楚，用誠信來羞辱自己，是可忍，孰不可忍？

至於何志偉稍早受訪喊話，只有大我沒有小我，團結是最大公約數一事，王世堅反問，「誰來界定什麼是大我，什麼是小我？」這個說法不是很奇怪嗎？4年前總統初選不但沒有造成分裂，還讓民進黨更團結，當時大選也接著順利，這樣的說法有待商榷，「我已經被K（攻擊）了兩個禮拜了，社會自有判斷」，社會決定怎麼樣，他就接受怎麼樣。

民進黨4月12日將召開中執會，確認立委初選名單，4月11日前須加快協調動作，3月29日就會啟動協調。據指出，清明連假前，將優先處理北部選區，有的小組成員連假期間也要進行協調工作。

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