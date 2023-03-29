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3月台灣近海16具浮屍！海巡署：5具是台人...9具已腐爛待查

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

海巡署針對3月間台灣台中到高雄沿海地區發現多起男女浮屍命案，疑似遭人蛇集團丟包，若人蛇丟包導致最少8名越籍民眾喪命屬實，這將是台灣海巡史上最大的跨境丟包棄屍案，但海巡署29日下午表示，經過統計全台灣海域3月總計發現16具浮屍，目前確定其中5具是台灣民眾落海罹難，另外2具包含台中風機平台發現的乾屍因身上有攜帶身分證件、確定是越南籍民眾命喪台灣海域，另外9具浮屍因身體腐爛、面貌遭魚蝦啃食、身上無證件等因素，尚無法確定，目前正釐清是否與跨國人蛇集團丟包偷渡客有關。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

海巡署強調，根據浮屍時的近海洋巡岸巡查緝紀錄，及船舶雷達資料，時序上並未發現可疑船隻活動，但今天媒體披露有8名越南籍民眾淪浮屍，疑遭人蛇集團丟包案件，已引起越南官方高度重視，越南駐台經貿代表處29日上午正式向警政署國際組提出請求，希望台警加速進行浮屍人別確認，包含建立DNA樣本供後續比對，及針對命案緝凶等需求。

海巡署表示，目前該案也協請越南方協助相關鑑定事宜，並將「適時報請轄屬地檢署」指揮偵辦。

▲台灣近海3月總計發現16具浮屍，案件海巡成立專案查緝中。（圖／記者張君豪翻攝）

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