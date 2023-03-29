三重警打錯人挨告...半年後本尊終於出現！開贓車擁毒在蘆洲落網

記者陳以昇／新北報導

新北市三重警分局2022年9月為了抓一名通緝犯，結果抓錯人引發衝突，雙方為了賠償問題還在打官司；日前蘆洲警分局在攔檢時，終於抓到這名通緝犯，還在他及2名男女身上起獲4包海洛因、針筒、吸食器及磅秤等物，訊後依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▲三重警要抓的洪姓通緝犯在蘆洲被逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，24日下午1時許，蘆洲警分局獲報有贓車出現在轄區，6名員警騎機車前往圍捕，在民權路發現目標並上前攔查，發現43歲洪姓男子就是2022年9月間，三重警分局要抓的通緝犯，當時警方還認錯人，造成民眾黃姓男子在誤抓時受傷，目前還因為賠償金問題對簿公堂中。

▼同車李男在褲管搜出針筒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方除了在洪男身上起獲有毒品海洛因殘渣的磅秤外，還在同車的42歲李男褲管搜出注射針筒及在袖口起獲4包毒品海洛因，另一名43歲洪女手提袋內則發現安非他命吸食器及針筒，全案依毒品罪移送新北地檢署偵辦。

▼同車李男袖口掉出4包海洛因 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼同車洪女手提袋有吸食器 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲上圖為遭警方誤認的黃姓受害者（左一）出面控訴三重警暴行。（圖／記者杜冠霖攝）