鐵道局溝通良好！基隆捷運負擔比例需協商　謝國樑盼延長還款時間

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與鐵道局28日首度針對基隆捷運召開會議，市長謝國樑今（29日）說明前一日會議中雙方在技術層面溝通良好，不過市府仍會針對財務負擔問題，再找時間與交通部甚至行政院進行討論，謝國樑表示，希望延長市府的付款期限，避免因為無法負擔前期的興建經費支出，導致市府周轉困難。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑首先強調，28日在交通部鐵道局的會議，由鐵道局長伍勝園親自主持，會議氣氛非常良好，會中討論的都是場站銜接等技術層次問題，市府也提出針對基捷的財務預估，在42億元的收入中，21億元屬於捷運開發區比較明確，另外21億元則是潛力開發區，不僅不明確而且需要比較久的時間，倘若在9年間就編完興建工程及土地徵收預算，市府恐會面對舉債上限的困難。

謝國樑說，他知道鐵道局主要是負責捷運規劃及技術銜接等，雙方在會中主要也是針對技術層面進行溝通，並未討論太多經費負擔的問題，他也了解交通部正在積極評估市府的困難，他很願意繼續拜訪交通部甚至行政院，同時相信大家都有善意也有誠意，希望一起努力減輕基隆的財政負擔。

謝國樑重申，對於基隆捷運的興建經費，基隆應該負擔也願意負擔，但負擔比例等問題，仍需要與交通部進行協商，也感謝交通部及行政院對基隆釋出的善意，市府會針對捷運的財務負擔問題，再找時間與交通部好好溝通。

謝國樑並說明，市府並未對於負擔額設定金額上限，目前的立場就是希望償還時間延長，如果年限越長、市府能夠負擔的金額就越高，反之則承受力越低，因為興建及徵收用地費用都發生在前期，至於聯開區或是開發區都是捷運通車後才會顯現效益，後面的收入可能無法負擔前期的支出，甚至產生經費周轉困難的情況，希望交通部能夠理解。