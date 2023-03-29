　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鐵道局溝通良好！基隆捷運負擔比例需協商　謝國樑盼延長還款時間

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府與鐵道局28日首度針對基隆捷運召開會議，市長謝國樑今（29日）說明前一日會議中雙方在技術層面溝通良好，不過市府仍會針對財務負擔問題，再找時間與交通部甚至行政院進行討論，謝國樑表示，希望延長市府的付款期限，避免因為無法負擔前期的興建經費支出，導致市府周轉困難。

▲基隆市長謝國樑結合民間打造東岸商辦樞紐。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑首先強調，28日在交通部鐵道局的會議，由鐵道局長伍勝園親自主持，會議氣氛非常良好，會中討論的都是場站銜接等技術層次問題，市府也提出針對基捷的財務預估，在42億元的收入中，21億元屬於捷運開發區比較明確，另外21億元則是潛力開發區，不僅不明確而且需要比較久的時間，倘若在9年間就編完興建工程及土地徵收預算，市府恐會面對舉債上限的困難。

謝國樑說，他知道鐵道局主要是負責捷運規劃及技術銜接等，雙方在會中主要也是針對技術層面進行溝通，並未討論太多經費負擔的問題，他也了解交通部正在積極評估市府的困難，他很願意繼續拜訪交通部甚至行政院，同時相信大家都有善意也有誠意，希望一起努力減輕基隆的財政負擔。

謝國樑重申，對於基隆捷運的興建經費，基隆應該負擔也願意負擔，但負擔比例等問題，仍需要與交通部進行協商，也感謝交通部及行政院對基隆釋出的善意，市府會針對捷運的財務負擔問題，再找時間與交通部好好溝通。

謝國樑並說明，市府並未對於負擔額設定金額上限，目前的立場就是希望償還時間延長，如果年限越長、市府能夠負擔的金額就越高，反之則承受力越低，因為興建及徵收用地費用都發生在前期，至於聯開區或是開發區都是捷運通車後才會顯現效益，後面的收入可能無法負擔前期的支出，甚至產生經費周轉困難的情況，希望交通部能夠理解。

【更多新聞】

►基隆市府加碼補助2000萬　國中小營養午餐升級加菜

►海關海巡聯手打擊走私！馬祖私運6萬Kg活龍蝦赴大陸　開罰9861萬

►捐贈300公斤白米助弱勢　副市長邱佩琳感謝天行者、天愛協會

►北海岸菜車孤輪盃！翹孤輪影片被傳IG...桃園男下場慘

►偷高檔洋酒留空盒「皇家禮砲藏外套」　愛喝買不起...犯案逾20件

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／爆「2職籃將整合！」　籃球名人堂協會聲明回應
4國中屁孩對整桶濃湯「吐口水」！　牛排店顧客喝下肚
快訊／青安房貸利率拍板！　正式升破2%
快訊／16具男女浮屍！　5具是台灣人
快訊／又多4具！　台灣沿海尋獲16具浮屍
曾雅蘭身體亮紅燈！　症狀痛苦「眼淚乾了又流」
門後藏真跡！　鑑價師一看驚：超過2000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

修復促進者專業精進研習　屏檢《午後彌撒》賞析座談

鐵道局溝通良好！基隆捷運負擔比例需協商　謝國樑盼延長還款時間

南投112年忠烈祠春祭大典　許淑華肯定馬英九訪陸降低兩岸對立

基隆嶼全新打卡裝置亮相　副市長邱佩琳：深度旅遊海檻奇景

高中生關懷社區歡慶青年節　清潔生活輔具嘉惠不便民眾

麥當勞基金會贈醫療利器　助台東馬偕搶救偏鄉重症病童

夏季空調用電量大增提高節能　台電空調運用技術研討會登場

竹市4／1-4／2「憶童兒趣」闖關市集　邀兒童玩樂做環保

高虹安赴忠靈祠追悼國軍先烈　向烈士表崇高敬意

清明5天連假　台南垃圾清運維持原本時間不變

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

修復促進者專業精進研習　屏檢《午後彌撒》賞析座談

鐵道局溝通良好！基隆捷運負擔比例需協商　謝國樑盼延長還款時間

南投112年忠烈祠春祭大典　許淑華肯定馬英九訪陸降低兩岸對立

基隆嶼全新打卡裝置亮相　副市長邱佩琳：深度旅遊海檻奇景

高中生關懷社區歡慶青年節　清潔生活輔具嘉惠不便民眾

麥當勞基金會贈醫療利器　助台東馬偕搶救偏鄉重症病童

夏季空調用電量大增提高節能　台電空調運用技術研討會登場

竹市4／1-4／2「憶童兒趣」闖關市集　邀兒童玩樂做環保

高虹安赴忠靈祠追悼國軍先烈　向烈士表崇高敬意

清明5天連假　台南垃圾清運維持原本時間不變

豪華「阿爾法」西門町鬼迴轉　騎士撞噴...露腰妹蹲地曝最美風景

「AnimeJapan 2023」到場人次破10萬！間諜家家酒、Re:0眾多續作情報一覽

台企銀股利創新低　向逾34萬股民喊話：明年回饋

好市多神級甜品爆「割人災情」！　苦主1次就嚇到：傷口超深

NCC修法擴大海纜設施保護　最高處無期徒刑併科一億罰金

徐巧芯為「馬英九接機團」槓吳欣岱　她秀訂車單嗆：台獨教授別躲

波霸vs小珍珠「哪個最讚？」　一票人喝爆：絕對是它

賴清德礙於副總統身份無法訪華府？　綠委：下半年會有一些期待發生

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

不是劇本！中風男倒在消防隊前　急診醫+救護員秒衝出救人

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

地方熱門新聞

狒狒遭槍殺「7疑點一次看」！3方自說自話

狒狒面前擺拍炫耀！專委盧紀燁請辭獲准

蔡培慧會勘沒通知縣府　議員開罵

王浩宇怒「狒狒被玩死」　曝官員忙拍照

克林台包力挺南消　

四月起石門水庫採人工收費

清明連假台南垃圾清運維持不變

POPO鴿化身海報主角傳授防詐三不

329青年節　桃園邀青諮委市政願景座談

竹市頂埔國小全新通學步道啟用

公墓野草火警由金紙店開始宣導

基隆嶼全新打卡裝置亮相　邱佩琳：深度旅遊海檻奇景

瑞士台商會拜會台南市府

高虹安赴忠靈祠追悼　向烈士表崇高敬意

更多熱門

相關新聞

基隆嶼全新打卡裝置亮相　邱佩琳：深度旅遊海檻奇景

基隆嶼全新打卡裝置亮相　邱佩琳：深度旅遊海檻奇景

基隆市副市長邱佩琳今（29日）率觀銷處長郭霽、文化局長江亭玫登上基隆嶼，宣布基隆嶼今年將於4月1日至10月31日開放旅客登島觀光，推出全新拍照打卡亮點。邱佩琳表示，歡迎大家登上有「台灣龍珠」美譽的基隆嶼，深度感受基隆嶼「海檻」奇景、地質景觀與生態之美，不虛此行。

新莊男和姊姊鬧翻　與她男友當街互毆

新莊男和姊姊鬧翻　與她男友當街互毆

即／北投關渡宮旁鐵皮建築火警　空間狹小搶救困難

即／北投關渡宮旁鐵皮建築火警　空間狹小搶救困難

協調小組今碰頭　何志偉喊話王世堅：只有大我沒有小我

協調小組今碰頭　何志偉喊話王世堅：只有大我沒有小我

蔡英文向世界傳遞3訊息　台灣走向世界「冷靜自信、不屈服挑釁」

蔡英文向世界傳遞3訊息　台灣走向世界「冷靜自信、不屈服挑釁」

關鍵字：

基隆捷運謝國樑影音

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面