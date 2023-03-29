高雄女「全身藍色」闖民宅行竊　落網怨：出門有看幸運色耶

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名沈姓女子，日前戴著藍色安全帽，身穿藍色外套、騎乘藍色機車，闖進旗山區一棟民宅行竊得手7000元，外傭及時發現，報警指認兇手全身都是藍色裝備。警方根據特徵，將人逮捕到案，沈女哀怨地表示，出門前有看自己星座再3月的幸運色是藍色，沒想到太明顯，一下就被抓了。

▲沈姓女子全身藍色裝備闖入民宅行竊，因翻找東西發出聲響被外傭撞見，警方依藍色特徵將她查緝到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起事件發生在27日上午8點多，沈女當時騎乘機車四處閒晃，行經旗山區廣清路附近，見被害人的住家大門未關，認為機不可失，隨即闖入屋內房間搜刮7000元得手，但因行竊時不慎引起聲響，被住家的一名外傭發現，沈女見事跡敗露，嚇得趕緊騎車逃逸。

旗山分局廣福派出所接獲報案後，立即調閱周邊監視器，發現女竊嫌頭戴藍色Hello Kitty安全帽特徵明顯，隨即就鎖定沈姓女子涉有重嫌，再以車追人方式，循線將住在美濃區的沈女查緝到案。

沈女落網時還表示，行竊前有先查看自己3月的星座幸運色為藍色，所以作案時才特地戴藍色Hello Kitty安全帽、穿藍色外套、騎乘藍色機車，想說就有好運氣，卻萬萬沒想到因特徵太過明顯，一下就讓警方給查獲了。警方聽完哭笑不得，當面對著沈女說：「歹路毋湯走」。訊問後將她函送橋頭地檢察署偵辦。