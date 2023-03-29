王世堅喊參加初選到底　憶4年前的民進黨：不會分裂

▲王世堅前登記參選黨內立委初選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

針對投入台北市第二選區（士林、大同）立委初選，挑戰現任立委何志偉一事，民進黨台北市議員王世堅29日表示，因為發現國家遇到的問題，不是在台北市議會就能解決，自認有能力、經驗才想來參選，他不會退出初選，也不擔心分裂，4年前民進黨連總統都有初選，結果不但沒有讓黨分裂，反而讓民進黨更團結，還打贏2020大選，甚至選得很漂亮。

王世堅在《新聞不芹菜》表示，自己不是想要挑釁賴清德的「誠信條款」，而且賴清德是「建議」，不是「限制」，自己不只過去、現在、未來都會支持賴，相信基層民眾都曉得，所以登記參選時才會說，「我信賴、但不信邪」，如果說這樣叫做「落跑」，就給社會來判定，而如果初選輸掉，就會退出，並且支持獲勝的人選，加上賴清德曾說這次立委選舉沒有「現任優先，都要初選」，這句話講得非常對。

王世堅也說，賴清德提出這議題時，是指「大局條款」要為大局著想，結果被少數人說是「誠信條款」，「而我王世堅的誠信社會很清楚，有些人想用誠信羞辱我，我一定是選到底。」

王世堅強調，自己不會退出初選，一定堅持參選到底，不管成敗都會接受，社會上一定有不同聲音，但這就是民主社會，要提醒民眾不要被政治框架欺騙、綁架、情緒勒索，要把是非擺第一，而所謂的「大局條款」、「誠信條款」並沒有在提名規則裡，而是2個月前附加的條款，卻變媒體渲染成好像是存在已久的規則，自己是沒有資源站出來接受社會評斷。