蔡英文出訪中國出招動員抗議　吳釗燮「有掌握情資」批：過度反應

▲外交部長吳釗燮專機上回應時事。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／隨行報導

總統蔡英文29日展開睽違3年的友邦訪問行程，途中將過境美國紐約、洛杉磯；由於外傳會和美國政界人士有互動，也讓中國相當不滿，不僅公開發言譴責，還動員統派團體叫囂抗議。對此，外交部長吳釗燮說，總統的出訪過去每年都會有、是經常性的，出訪期間跟其他國家貴賓有什麼互動也是正常的，中共的反應是過度反應。

針對此次出訪過境美國，在互動上是否有突破？以及美國的「朋友們」是否準備好了？吳釗燮僅說，美國有很多很多的朋友，快靠近就會跟大家講。

吳釗燮表示，出訪對外交部來講很辛苦，過程中，從還沒有開始的時候，外交部都要做安排，一下飛機之後就要把所有行程都準備好，讓所有行程都順利進行，每次出訪最辛苦都是外交部工作團隊，3年沒有出訪，這次是一個對外交部同仁操兵的好機會。

至於中國動員抗議，是否有掌握情資？吳釗燮連說，「還好啦、還好啦、還好啦，美國的警方都會跟外交部保持密切聯繫，應該是不會有問題」。

媒體追問，會不會擔心此行出訪在外，中國會有進一步施壓的動作？吳釗燮說，沒有問題的，我想這次出訪應該是可以好好安排。

吳釗燮說，中國什麼都說是挑釁，其實總統的出訪過去每一年都會有、是經常性的作為，總統出訪跟其他國家貴賓有什麼互動也是正常的，中共的反應是過度反應，「作為一個民主國家我們是跟其他國家正常往來，外交部責任就是要確保跟國家往來的機會」。