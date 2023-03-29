▲前總統馬英九於南京大屠殺館受訪。（圖／記者任以芳攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九到大陸祭祖，首站在南京中山陵講出「中華民國」，並自稱「前總統」，對此，民進黨立委趙天麟29日表示，持平的說，馬英九這次已經盡全力，正面論述中華民國、表達自己是前總統，這件事還是要給予肯定，能在那個環境做這樣的論述，不分黨派要給肯定。

而馬英九談話在新華社被加入「統一」二字，民進黨立委蔡適應直言，這就是去中國訪問最需要注意的問題，很多人去中國演講的是A版本，但新聞聯播卻是B版本，就變成羅生門。

趙天麟指出，畢竟他選擇客隨主便、在中國需要的時間點訪問，各方面的挑戰就會比較多，江湖險惡、他自己要多保重。新華社這樣的穿小鞋接下來只會多、不會少，希望他能保持像昨天的表現，包含他過去兩岸互不隸屬的表述，如果能在那邊表達出來，民進黨立委也會給他更多肯定。

民進黨立委賴瑞隆表示，馬英九是中華民國卸任元首，他在歷次國慶演說都提到，自己非常重視尊嚴跟對等，也用這個標準看待馬英九此次訪中，從接機、接待到車輛安排等等，看到中方缺乏對馬英九、中華民國的尊重。

賴瑞隆指出，如果只是自我陳述，在人民期待上還不夠，若在不被尊重的情況下，馬英九仍前往中國、甚至被洗臉，這樣是否適當，人民自有公斷。

蔡適應表示，這也是當時陸委會提醒馬英九要注意的地方，相關演講也要公開，讓媒體能夠充分知情，當有閉門會議時這種狀況就會發生。