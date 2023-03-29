蔡英文訪美與僑二代會談　強化台灣認同「根不能斷」

▲蔡英文29日起程訪問友邦，途中將過境美國，相關行程備受關注。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文29日展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」訪問，途中過境紐約、洛杉磯，將會與當地僑胞互動，振奮在美僑界。民進黨美東黨部主委莊振輝說，這次有安排僑二代與總統會談，喊話民進黨要重視在美生長的僑二代與台灣情感連結度低的問題。

莊振輝說，此次文化部有特別安排總統與第二代僑胞會談，比較多是藝術圈的人士。莊強調，過往台僑都會在美國透過商業上的影響力，協助台灣在美國發聲，未來這些「第一代」逐漸凋零，這些在美國出生長大、與台灣連結度低的的第二代在美台僑，就非常重要。

莊振輝示警，民進黨必須注意到二代台僑與台灣連結度、認同感都低的問題，很多台僑的孩子是在美國生、長，沒參與過黨務，「以後民進黨在美東的傳承要怎麼辦？要想想辦法」。

莊振輝提到，過去47年來，台僑都會團結一致、自籌經費，向美國國會議員爭取移民名額，現在第二代孩子跟台灣沒感情，「我兒子還沒接事業的時候，我跟他說應該Donate（贊助）國會議員幫幫台灣，他反問『why should I？』，因為他們跟台灣沒有感情」。

「我們走了，他們也要願意為台灣奉獻，國民外交非常重要。」莊振輝表示，當年他們不願意受到國民黨逼迫而來到美國，願意花錢跟國會參、眾議員Donate，就是要保護台灣，現在中國越來越強大、對台灣越來越危險，在美第二代僑胞非常重要。

莊振輝說，也希望更多的台灣年輕人可以到美國留學、受到好的教育，也可以留在美國繼續傳承對台灣的認同感，「很怕斷在我們這邊」。

莊振輝表示，這次行程已經安排好，讓總統和藝術圈的僑二帶交流，「我一直覺得要讓美國孩子跟台灣有連結，藝術可以，但經濟會比較直接」，台灣有全世界最好的東西，或許未來可以慢慢跟經濟部商談，這是很重要的互補，畢竟外貿、經濟等，是台灣生存很重要的實力。