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農業局向狒狒獻花鞠躬　黃珊珊批「諷刺」：昨天還拍照打卡

▲▼黃珊珊感恩見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹宜庭／台北報導

東非狒狒歷經16天圍捕，在圍捕過程中因傷勢嚴重死亡，遺體28日由動保處送往台北市立動物園檢驗，而桃園市農業局及動保處人員也到處列隊鞠躬、送狒狒最後一程。對此，前台北市副市長黃珊珊28日表示，桃園市農業局在第一時間沒有選擇緊急搶救，而是拍照上網打卡，民怨沸騰後，今天又去現場向狒狒遺體列隊鞠躬，「這是多麽令人諷刺的畫面！」

黃珊珊表示，昨日下午一隻追求自由的東非狒狒，在追捕過程中被獵槍擊中，不幸身亡，引起高度關注。由於狒狒肉食且可能攻擊人類，基層公務員多日以來為了追回狒狒疲於奔命，但最後顯然是選擇了一個最便宜行事的方式，找了獵人直接開槍射殺。

黃珊珊說，桃園市農業局在第一時間沒有選擇緊急搶救，而是拍照上網打卡炫耀，民怨沸騰後，今天又去現場向狒狒遺體列隊鞠躬，「這是多麽令人諷刺的畫面！狒狒的死有太多可以重新檢視跟省思的面向，面對生命的消逝都應該更謙卑以對，不能讓牠白白犧牲。」

黃珊珊指出，詳細案情警方正在釐清，但這起風波凸顯了相關單位執行業務時，不只欠缺執行上的標準作業程序，也欠缺動物保護以及生命教育的素養，權責更是模糊不明，才導致了到現在連誰授權開槍都搞不清楚，沒有一個單位願意出面承擔這個過失。

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