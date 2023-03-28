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「狒狒被擊斃凸顯張善政團隊無能」　楊家俍：坊間民眾都在嘲笑

▲▼追狒狒現場畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲追狒狒現場畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陶本和／台北報導

桃園狒狒昨天被捕獲但已死亡一事，掀起國內軒然大波，桃園市長張善政28日把矛頭指向獵人，認為狒狒被不明來路的獵人以普通子彈擊斃，讓他非常難過。對此，桃園市議員楊家俍表示，這一槍有必要追究責任，背後凸顯張善政團隊的無能，「坊間民眾都在嘲笑，張善政太無能，10幾天抓不到狒狒，眼看狒狒要跑到新竹縣了，新竹縣長楊文科乾脆派個獵人過來桃園，用一顆子彈打掉民眾的信賴」。

桃園市平鎮區10日起有狒狒出沒，鎮興里長黃志杰組隊圍捕未果，23日起由桃園市農業局接力追捕，但狒狒昨天在楊梅區富岡遭獵槍擊中死亡，一名自行攜槍參與的合法獵人坦承射殺，全案仍待調查。

張善政今天上午至台北出席2023智慧城市展桃園館開幕，並接受媒體聯訪時，把矛頭指向獵人。他表示，桃園市政府農業局花了很多時間在圍堵，沒有想到結局是狒狒被一名不明來路的獵人用普通子彈擊斃，真的讓他們非常難過、非常遺憾，更是懊惱。

▼桃園市長張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼桃園市長張善政至監察院說明北景雲統包工程。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，楊家俍表示，狒狒的死令人遺憾，而這一槍，有必要追究責任，這背後凸顯出桃園市長張善政團隊的無能。他指出，獵人在今天最新聲明中強調，「在圍捕現場是與桃園市政府一起行動的，他們完全知情。」但桃園市政府昨天第一時間，在狒狒落網後，先是邀功擺拍，後來傳出狒狒死亡消息後，連忙甩鍋「不知情」，說還有另外一組人馬在屋內，但隔不到一天馬上被打臉。

楊家俍質疑，如果沒有桃園市府的下令，獵人豈會擅自擊發獵槍？他認為，整個圍捕過程不僅荒腔走板，也凸顯桃園市長張善政的無能，作秀、甩鍋、說謊的過程，全部遭打臉。

身為區域民代的楊家俍表示，坊間民眾都在嘲笑，桃園市長張善政太無能，10幾天抓不到狒狒，眼看狒狒要跑到新竹縣了，新竹縣長楊文科乾脆派個獵人過來桃園，用一顆子彈打掉民眾的信賴。

▼民進黨桃園市議員楊家俍。（圖／資料照）

▲▼行政院賴清德院長出席民進黨中執會,會後民進黨發言人楊家俍轉述會議內容。（圖／記者季相儒攝）

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