研究：中國已斥資7.2兆新台幣　救助「一帶一路國家」

▲中國透過「一帶一路」計畫，在開發中國家擴大影響力。（圖／攝影師陳耀恩授權ETtoday新聞雲使用）



記者吳美依／綜合報導

28日公布的一項研究指出，2008～2021年之間，中國已經耗資2400億美元（約新台幣7.2兆元）援助「一帶一路」的22個開發中國家，隨著更多政府難以償還「一帶一路」基礎建設的援建貸款，此數字在近年持續飆升。

《路透社》報導，世界銀行（World Bank）、約翰甘迺迪政府學院（Harvard Kennedy School）、德國基爾世界經濟研究所（IfW Kiel）等機構專家組成團隊，推出這份報告。

研究指出，根據「一帶一路」計畫，中國已借出數千億美元，在開發中國家打造基礎建設，但2016年後進度放緩，因為許多國家無法如預期支付紅利，其中22國反而又接受了北京提供的另一筆援助貸款，將近80%都發生在2016～2021年。不過，也因為中國援助對象4/5都是中等收入國家，已對該國銀行的資產負債表構成風險。

根據數據，中國人民銀行透過該國主要放貸機制「貨幣互換額度」提供1700億美元援助貸款，中國的海外貸款組合比例中，援助貸款額度也從2010年不到5%，飆升至2022年的60%。其中阿根廷獲得援助最多，達到1118億美元，其次為巴基斯坦的485億美元，接著是埃及的156億美元。但一些國家可能利用此制度，刻意拉高外匯存底數字。

研究作者之一、公立長春藤大學威廉與瑪麗學院（William & Mary College）的帕克斯（Brad Parks）說，中國的援助貸款是「不透明且不協調的」。前世界銀行首席經濟學家萊茵哈特（Carmen Reinhart）表示，「北京最終是在試圖拯救自己的銀行。這就是為什麼它涉足了高風險的國際救援貸款業務。」