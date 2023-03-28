韓正會見宏都拉斯外長　籲宏國總統「盡早訪中」

▲韓正會宏都拉斯外長。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

剛上任不久的大陸國家副主席韓正，27日會見到訪的宏都拉斯外長雷依納（Eduardo Enrique Reina）。他在會面中提到，歡迎宏都拉斯總統盡早訪問中國，並歡迎宏方加入「一帶一路」合作。

據《新華社》報導，韓正27日在北京會見宏都拉斯外長雷依納，他首先傳達大陸國家主席習近平對宏國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的問候，韓正表示，習近平高度重視雙邊關係，歡迎卡蕬楚總統「盡早訪華」，共同擘畫雙邊關係發展藍圖。

他指出，中宏建交契合時代大勢，符合兩國和兩國人民根本利益。大陸願同宏方開展治國理政交流，歡迎宏方加入「一帶一路」合作，把兩國優勢互補轉化為全面合作動力。大陸願同宏方一道，在國際事務中加強協調配合，共同維護廣大發展中國家權益，攜手推動構建人類命運共同體。

報導稱，雷依納表示，卡蕬楚總統「願盡快應邀來華訪問」。他重申，宏方將奉行一個中國原則，願借鑒中國大陸發展成功經驗，深化雙邊各領域務實合作，更好地造福兩國人民。

此前，雷依納26日與大陸外長秦剛簽署雙方建交公報。公報強調，宏都拉斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。