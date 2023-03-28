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中宏建交疑打壓蔡英文出訪　美國務院回應了

▲參訪基隆口罩國家隊 蔡英文：推動製造業升級轉型。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲蔡英文將過境美國，並預計與眾院議長麥卡錫會晤。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電

中國與宏都拉斯在總統蔡英文出訪中美洲前夕建交，美國國務院今天不願多談此舉是否為打壓蔡總統出訪，強調過境符合美國政策及長年慣例，是出於對訪客安全與尊嚴的考量。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩個友邦進行訪問，返程過境洛杉磯，預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

蔡總統啟程3天前，宏都拉斯外交部3月26日在推特（Twitter）發文，宣布與台灣斷絕外交關係；為維護國家主權與尊嚴，外交部長吳釗燮隨即宣布終止和宏都拉斯的外交關係。

針對中宏選在蔡總統出訪前夕建交，是否為施壓台美，美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天在媒體簡報會上不願多談，重申這是宏都拉斯的主權決定。

但巴特爾強調，蔡總統過境符合美國政策、長年慣例及美台非官方關係性質，過境是出於對訪客安全與尊嚴的考量，與美國「一中政策」相符，此一政策沒有改變。

巴特爾也提醒外界，中共經常為換取外交承認而做出承諾卻未兌現，近期在拉丁美洲及全球都出現類似案例。他說，北京「一帶一路」倡議讓不少國家因為無力償還貸款，深陷與中國的複雜夥伴關係，欲深化合作的基礎建設計畫也未對當地經濟帶來益處。

談到台灣，巴特爾表示，美國會依循「一中政策」，深化並擴大與台灣的往來。

他還說：「我們相信台灣是個可信賴、理念相近及民主的夥伴，台灣在全球與多國建立夥伴關係，為當地人民帶來顯著且持續性的益處。」

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