星馬領導人接連訪中　學者分析：北京積極拉攏各國





▲中國國家主席習近平近日積極出訪與接待。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電

中國邊境開放後，星、馬領導人相繼赴中訪問。星學者分析，北京目前積極拉攏各國，在解除疫情管控後，希望更積極補回前2年的對外關係；星、馬也必須與美國、中國都保持良好關係。

新加坡總理李顯龍今天抵達中國，展開為期6天的正式訪問。新加坡總理公署表示，李顯龍預計到訪廣東、海南博鰲及北京；停留北京期間，他將拜會中國國家主席習近平，並與中國新任國務院總理李強會面。

另外，去年11月上任的馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）也將於本週稍晚訪問中國。馬媒報導，安華預計29日前往中國訪問，將造訪博鰲及北京。

對於星、馬領導人在美中關係持續緊繃、中共20大產生的新一屆中央團隊就位之際前往中國訪問，新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天接受中央社記者訪問時分析，中共目前積極拉攏各國，包括嘗試向歐洲、澳洲等國示好。

他認為，北京指控美國對其進行圍堵，因此想要積極改善中國的國際關係，對星、馬也是如此。中國解除嚴格疫情管控後，也希望更積極補回前2年的對外關係。

就星、馬角度而言，莊嘉穎指出，新加坡、馬來西亞處於國際價值鏈環節上，必須跟中國、美國都保持良好關係。星、馬在美中兩邊都有利益，「要保住自身利益」，新加坡、馬來西亞領導人訪中，藉以強化和中國的關係。

至於美中關係緊張之際，李顯龍是否可能扮演調停者？莊嘉穎觀察，李顯龍出訪中國前接受央視訪問表示，希望美、中關係可以不要那麼緊張。不過，美、中處理雙邊關係是基於各自國內考量及對國際環境的判斷，對於李顯龍的說法，「可能不會太過重視」。

李顯龍日前接受央視訪問，被問及對美中關係的願景時表示，希望美、中建立聯繫，局勢保持穩定，沒有意外發生，並漸漸改善關係。他坦言，這需要時間，也不容易，「雙方各自都有政治壓力」。

中國外交部今天宣布，李顯龍、安華及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）將出席博鰲論壇，並進行正式訪問。據規劃，博鰲亞洲論壇2023年年會預計28日至31日舉行。

此外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預計4月初訪問中國，歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也將加入訪團。