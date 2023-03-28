致死率高達90%　「馬堡病毒」傳非洲人口稠密地區

▲非洲爆馬爾堡病毒疫情。（示意圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

非洲近期再爆馬堡病毒（Marburg virus）疫情，世界衛生組織警告，馬堡病毒的風險非常高，死亡率高達90%，該病毒已從西非幾內亞傳播到人口稠密的地區和主要交通樞紐。

據《每日郵報》報導，目前在幾內亞爆發的馬堡病毒疫情，被認為是有紀錄以來的第4大疫情，自2月以來，已有7人染疫死亡。官方統計的確診和疑似病例，從上周的16例增加到29例，截至22日，坦尚尼亞已出現8例病例，其中5例確診者不幸死亡。

世衛警告，馬堡病毒的死亡率在25%到90%之間，已經從幾內亞傳播到人口稠密的地區和主要交通樞紐，增加了進一步的傳播風險。在幾內亞最大城市巴塔，至少發現了4起病例，巴塔是一個擁有約20萬人口的主要貨運港口城市，國際航班在此起降，鄰國加彭和喀麥隆處於高度戒備狀態。

目前，肯亞官員已採取措施加強監視，加強烏干達和坦尚尼亞邊界的檢測基礎設施。烏干達衛生部表示，「當局已做好高度戒備，該地區正在進行風險評估。」世衛說，坦尚尼亞感染馬堡病毒的風險非常高，但在全球風險很低，主要流行於中非地區，以前肯亞也曾爆發疫情。

據了解，該病毒最早可追朔追溯到1967年，當時歐洲的貝爾格勒、法蘭克福、馬爾堡3個城市，接連發生病例。若患馬堡病毒，會出現發燒、噁心類似瘧疾等症狀，後期會引發鼻子、牙齦、眼睛和陰道等出血。而馬堡病毒的天然宿主是一種特定類型的果蝠，可以透過糞便將病毒傳給人類。

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