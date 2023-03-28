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嫌嬰兒哭鬧太吵換車廂！下秒家長跟來逼問：妳是討厭我小孩嗎？

女網友下班搭捷運遇到寶寶在哭，換車廂竟被質問：「是討厭我的小孩嗎？」（示意圖／報系資料照）

▲女網友下班搭末班捷運，沒想到遇到寶寶哭鬧不停。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大傻眼！台北一名女網友日前加班到很晚，搭捷運回家遇到寶寶在哭，當下決定換車廂，沒想到寶寶的媽媽竟跑過來，質問：「妳是討厭我的小孩嗎？」一連串詭異行徑讓她無言以對。

原PO在《Dcard》論壇透露，因為加班關係，下班回家已經半夜，托著疲憊的身體搭上末班捷運，打算在車上閉目養神，結果出現一對夫妻推著娃娃車，當時她祈禱寶寶不要哭，殊不知寶寶真的哭了起來，但那對夫妻只顧著滑手機，雖然有用腳在晃娃娃車，但完全沒有想哄的意思。

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寶寶的爸媽完全沒在哄。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲寶寶的爸媽完全沒在哄。（示意圖／翻攝自pixabay）

由於原PO很想睡覺，立刻起身走到其他車廂，因為水壺掉在地上，寶寶的媽媽抬頭看了一下，2人視線有對到，她趕緊轉身走人，準備繼續小睡，過沒幾分鐘卻被寶寶的媽媽叫醒，皺眉問：「妳是討厭我的小孩嗎？」她解釋自己只是想安靜睡覺，但對方瘋狂跳針：「小孩子這麼小，他哭我能怎麼辦，我也不可能打他罵他，我的孩子這麼可愛，妳怎麼可以討厭他！妳以後也會結婚生小孩，將心比心好嗎！」

該名媽媽用很可憐的表情繼續說：「寶寶真的是天使⋯我真的很愛他」，這讓原PO傻眼到極點，她明明只是換車廂，完全無法理解自己聽到了什麼，又怕對方激動做出什麼事，因此不敢吵假，下一站到了就下車，改搭計程車回家，結果多花了幾百塊，加班費瞬間沒了。

經歷曝光後，引發一番議論，「這媽媽的表現…確實滿恐怖的，下車是對的」、「辛苦了…這媽媽有夠莫名」、「這媽媽是顧小孩顧到精神失常了吧」、「所以她老公在幹嘛？繼續滑手機沒制止？」、「這媽媽是生病了吧」。

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