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本世紀僅3次閏二月！命理師揭「無神明聖誕」原因：建議做1事

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲今年逢19年一次的「閏二月」，專家指出，不會有神明的聖誕在閏月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

今年有逢19年一次的「閏二月」，時間點剛好落在國曆3月22日至4月19日這段期間。命理師柯柏成透露，如果把農民曆拿出來翻閱，就會發現「不會有神明的聖誕在閏月」，原因是神明生日都是後人形塑出來的紀念日，既然如此就不會選在19年才1次的閏月，所以閏月沒有什麼開運秘法，誠心面對自己即可。

柯柏成日前在臉書發文，「閏月有個隱藏版的特殊地方，可拿農民出來翻一翻，不會有神明的聖誕在閏月，並非這個月不吉祥，而是神明的聖誕是後人形塑出來的紀念日，並非任何神明都真有生日，即使真的誕生於世界上，日期基本上是無法考證，是不是真的都沒有證據可以支持。」

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命理師提到，雖然耶誕節是12月25日，事實上耶穌真正的生日並不可考，因此能得出一個結論，「神明的聖誕基本上就是紀念日，既然每年都要紀念，所以神明的聖誕就不可能出現在閏月，否則少則19年才能過上一次生日，以本世紀來說只有三次的閏二月（2023、2042、2099年），這樣就失去了紀念的意義。」

柯柏成解釋，「由於置閏是因應節氣與地球地軸偏轉角度的誤差值而產生，因此應當視為平衡天地節氣的工具，善養生的人要在這個月份調整適當的睡眠就很容易，例如有失眠狀況的朋友，這個閏二月就可以早早睡，躺在床上就會比較容易入眠，可以把生理時鐘調整正常」。

至於財務失衡的人，專家建議可在本月好好檢視收支狀況，只要誠心面對，就可以藉天地運行的能量導正，且閏二月的月圓日正好是節氣清明，因此在前半月好好思考有哪些事情需要平衡的，如財務、健康、人際關係等，月圓日就能漸漸滿願，另清明後月相往朔，下半月適合用來戒除壞習慣，例如貪吃、嗜睡、拖延。

命理師強調，「只要在下半月好好地檢視面對，自己找辦法，都能夠藉由天地的平衡之氣加以導正。因為閏二月沒有神明的紀念日，不用向外求、也不需要什麼秘法，誠心地自己面對自己，也算是天地節氣留給人們自省的好時機。特別是覺得自己人際關係需要改善的，可以好好利用這個時機」。

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