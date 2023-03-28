官員燦笑秀猴屍拍照！冷血喊「要給我女兒」：可以去學校炫耀

▲狒狒昨天落網，但事後卻被發現，牠遭槍擊失血，最後已死亡。（民眾提供）

圖文／CTWANT

在桃園脫逃長達18天的東非狒狒，昨天（27日）下午遭圍捕，先是被林姓獵人擊中左胸，隨後桃園市農業局人員進入民宅捕獲狒狒，一開始大家都以為東非狒狒只是被麻醉暈倒不動，以為整起落網是喜劇收場，但第一時間將牠逮捕的桃園市農業局專委盧紀燁等一行人，卻未發現狒狒身上有傷，還忙著先「拍照存證」，甚至專委盧紀燁還在現場指揮人員拍照，只因為「要給女兒看」，事後甚至還在臉書發文表示：「我希望我幼稚園的女兒可以大聲跟同學說『我阿爸抓到狒狒了，真的沒有騙你們』」，畫面曝光後，遭批是冷血官員。

逮捕狒狒當下，第一時間只忙著拍照給女兒看的桃園市農業局專委盧紀燁，抓到狒狒卻沒發現牠已經身受重傷，抓完還在臉書感性發文提到，「生命是一場震撼教育，猿起猿滅，沒有特別高興，也沒有特別雞過。」後來抓到狒狒後，發現狒狒情況不好，立即送最近的六福村動物園處理。他提到：「這已經是連續4天都沒休息的過程了」，他還謝謝市長，說這是來桃園選後的第一場「震撼教育」，遺憾團隊努力不夠，終究功虧一簣。表示收到六福村來電，得知狒狒已經去天堂了，「願祢來生不為狒狒，我也不是灰色的獵人。」

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盧紀燁在臉書發文表示，這幾天全台灣都在看，遭遇了無比的輿論壓力，諸如無限資源、動搖國本、消耗公部門預算這些事情讓我們壓力比天大，無論如何都逮捕歸案，很遺憾沒能救回狒狒！「如果可以重來，我願祢不要逃脫，我也不要追祢。」最後他還寫下，希望家裡幼稚園的女兒，可以大聲跟同學說『我阿爸抓到狒狒了，真的沒有騙你們』。

▲桃園農業局專委盧紀燁在逮捕完狒狒後，第一時間沒發現狒狒已經受傷，還要旁人幫他拍照，表明要給他女兒看得。（圖／翻攝臉書）

盧紀燁逮捕狒狒的過程，從臉書的分享心情，看起來非常感性。但臉書粉專「我是中壢人」，分享圍捕狒狒的影片真相中，盧紀燁從民宅帶出被麻醉的狒狒後，就將狒狒放置在地上，接著開始要現場的人幫他跟狒狒拍照，「幫我拍一張我要給我女兒」，只顧著要旁人先幫他拍照，完全沒發現狒狒已經受傷。

影片曝光引起眾怒，不少人砲轟「私心獵狒，見死不救」、「如果我是你女兒，我會覺得丟臉至極⋯」、「做秀比一個應即時搶救的生命重要」、「台灣根本就不重視動物的生命，在他們眼裡，動物就是一件物品」。

對於狒狒中槍身亡，桃園市農業局27日晚間也發聲明指出，由於事發地點光線昏暗，本局人員接近狒狒時，並未發現狒狒受到槍傷，將狒狒移到載送車當下才察覺有血跡，因此立即急救，並就近轉送六福村動物園救治，後發現狒狒遭槍擊中左胸。

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