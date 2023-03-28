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清明防火宣導　南消四大新化分隊出奇制勝

▲新化分隊主動前進校園，跟小朋友分享消防叔叔打火的辛勞，並藉機跟小朋友教導如何降低公墓火警的方式，讓小朋友各個化身消防小尖兵，將4不2記得的觀念帶回去給爸爸媽媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新化分隊主動前進校園，跟小朋友分享消防叔叔打火的辛勞，並藉機跟小朋友教導如何降低公墓火警的方式，讓小朋友各個化身消防小尖兵，將4不2記得的觀念帶回去給爸爸媽媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明掃墓季節來臨，鑑於每年此時大量慎終追遠的民眾上山掃墓，加上今年台灣南部鮮少降雨，台南市新化區公墓大多緊鄰山坡、森林及戶外田野，如稍有不慎，極易引起森林大火。

有鑑於此，擺脫以往單純只在公墓設置宣導點的方式，新化分隊前進校園與小朋友直接面對面接觸，跟小朋友分享消防叔叔打火的辛勞，並藉機跟小朋友教導如何降低公墓火警的方式，讓小朋友各個化身消防小尖兵，將4不2記得的觀念帶回去給爸爸媽媽；同時更製作宣導單加上回條欄，讓各位爸爸媽媽以身教代替言教，為小朋友做出最佳的示範，有望在每年此時消防人員疲於奔命的公墓火警旺季，能明顯的降低火災發生次數。

▲新化分隊主動前進校園，跟小朋友分享消防叔叔打火的辛勞，並藉機跟小朋友教導如何降低公墓火警的方式，讓小朋友各個化身消防小尖兵，將4不2記得的觀念帶回去給爸爸媽媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，南部也正值乾旱時節，新化分隊為因應旱象，發送給民眾的水袋，特別至南科水資源再生中心取水，讓水資源有效循環再利用，也藉此呼籲民眾節水抗旱，防火防災大家一起來！

▲新化分隊主動前進校園，跟小朋友分享消防叔叔打火的辛勞，並藉機跟小朋友教導如何降低公墓火警的方式，讓小朋友各個化身消防小尖兵，將4不2記得的觀念帶回去給爸爸媽媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊長蔡國保表示，父母疼小孩是天性，透過小朋友來傳遞資訊，不但能讓大人的接受度更高，更能有立竿見影的成效。小孩亦是國家未來的主人翁，防火教育往下紮根，日後也能讓宣導事半功倍。

▲新化分隊主動前進校園，跟小朋友分享消防叔叔打火的辛勞，並藉機跟小朋友教導如何降低公墓火警的方式，讓小朋友各個化身消防小尖兵，將4不2記得的觀念帶回去給爸爸媽媽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯亦呼籲市民朋友切勿自行燃燒雜草，若釀成山林火災，將通報環保局，並對行為人依消防法第41條裁處新台幣3000元以下罰鍰，民眾切勿以身試法，並再次呼籲，民眾清明祭祖掃墓，要確實撲滅餘燼，避免發生危險或延燒造成火災。

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