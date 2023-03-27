南消好讚！　參加搶救心肌梗塞大作戰勇奪全國1、2名

▲台南市消防局救護菁英組成2隊，在台北市張榮發基金會國際會議中心舉辦「2023TAMIS-到院前心肌梗賽救護大作戰TAMIS Got Talent」，勇奪1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市消防局26日由緊急救護科科員李鎮宇率新營、大橋、歸仁及南門高級救護隊隊員陳世欽、王健宇、鄭凱澧、施丞勳組成2隊，參加社團法人台灣心肌梗塞學會於辦理的「2023TAMIS-到院前心肌梗賽救護大作戰TAMIS Got Talent」，經2個多小時3關卡競賽，台南消防救護菁英勇奪1．2名表現優異。

市長黃偉哲表示，台南市推動到院前12導程心電圖系統，2022年至今年2月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共2132件，經醫院端確診為急性心肌梗塞共113件，到院前12導程心電圖系統確實為救護人員實施急性心肌梗塞患者急救處置的一大利器，成功守護了113個幸福美滿家庭。爾後也會持續督促消防局秉持「做得更好，過得更好」的精神，繼續守護市民的生命安全。





消防局李明峯局長表示，市長就任以來大力支持消防局的訓練及各項裝備提升，配發救護人員使用自動心肺復甦機、十二導程監測儀、骨針等高階器材及醫材，大大提升到院前的急救成功率，對於此次獲獎人員除表示讚揚與嘉許之外，也期許消防局所屬同仁能以此為表率，共同為保護市民健康與生命一起努力。