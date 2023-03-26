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南消第七大隊後甲分隊　舉辦小東里兒童節公益防火宣導

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，結合小東里辦公室與市議員曾之婕服務處、東區區公所等單位，「小東里2023年歡樂兒童節公益系列活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，結合小東里辦公室與市議員曾之婕服務處、東區區公所等單位，「小東里2023年歡樂兒童節公益系列活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升台南市民防火意識，增進民眾防火及防災觀念，台南市消防局第七大隊後甲分隊，結合小東里辦公室與市議員曾之婕服務處、東區區公所、護東宮、及大鵬新城社區、天闕大樓社區、交通局、環保局與台灣璽望國際愛護動物協會等單位，26日上午11時至17時辦理「小東里2023年歡樂兒童節公益系列活動」。

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，結合小東里辦公室與市議員曾之婕服務處、東區區公所等單位，「小東里2023年歡樂兒童節公益系列活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第七大隊後甲分隊指出，特別選在光明公園，舉辦防火宣導活動，期望藉由該活動，讓民眾於活動樂趣中同時學習各種防災知識，以保障居家場所消防安全。本次防火宣導內容（活動關卡）計有「小小消防員體驗」、「滅火九宮格」、「CPR」等多項闖關活動，藉由宣導遊戲，讓民眾了解到住宅用火災警報器及滅火器的使用方法與時機、瞭解一氧化碳正確知識及實際體驗操作CPR；本次現場也準備小小消防衣與九宮格沙包遊戲，讓小朋友從中體驗，活動非常充實且有意義。

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，結合小東里辦公室與市議員曾之婕服務處、東區區公所等單位，「小東里2023年歡樂兒童節公益系列活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，消防局不斷透過各種平台或時機來進行防火宣導，目的是要提升市民的防火意識，進而降低火災發生的風險，同時消防局也秉持著市長黃偉哲的施政理念，期望藉由辦理本次活動，能吸引家長帶著孩子一同參與，藉由防火防災觀念向下扎根，創造更有防災韌性的都市。

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，結合小東里辦公室與市議員曾之婕服務處、東區區公所等單位，「小東里2023年歡樂兒童節公益系列活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯呼籲市民朋友，清明節連假將至，請民眾敬祖掃墓應除草不使用火源，配合區公所將紙錢集中焚燒，減少火源落地機會，避免飛灰餘燼引燃雜草，造成山林火災，另也應注意人離火熄，離開時確實用水澆滅金紙餘燼即將垃圾帶走，讓我們的生活環境更加安全宜居。

▲台南市消防局第七大隊後甲分隊，結合小東里辦公室與市議員曾之婕服務處、東區區公所等單位，「小東里2023年歡樂兒童節公益系列活動」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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