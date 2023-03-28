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台南消防實境「繪」起來　留意用火用電安全

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，消防局長李明峯頒將表揚消防畫家張家傑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局28日上午9時15分於防災教育館，發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來。

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來。

發表會中由消防局局長李明峯頒發「傑出消防畫家」獎牌給繪者，同時贈書予當日參訪防災教育館之成大附設幼兒園，並由台南婦女防火宣導中隊副中隊長陳淑貞，現場為孩童們說故事，將辛苦的消防日常藉由導讀繪本，分享給未來主人翁，宣導用火用電安全灌輸消防安全觀念。

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南是一座古色古香的城市，當然，消防廳舍也都很漂亮，許多退休的警義消，經常覺得如果能把消防廳舍的照片保留下來該有多好！ 因此，消防局第六大隊長邱淵明召集所屬人員，婦女中隊副中隊長陳淑貞研商希望透過圖畫意象，將消防廳舍及消防工作內容記錄下來，並由和緯分隊張家傑主筆繪製「台南消防實境繪本」，此繪本圖文並茂，透過圖像搭配文字敘述，將實際發生的救災事件等，以輕鬆詼諧的彩繪方式，搭配明亮的色彩，吸引孩子的目光。

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專業的消防員，需要哪些裝備？消防車、頭盔、雲梯，還有呢？找一找，訓練孩子的觀察力！藉由繪本閱讀，協助孩子把故事中看到的、感受的，與生活連結，使他們印象深刻，就是小心火燭之最佳生活教材！

消防畫家張家傑是和緯消防分隊的人員，張家傑表示，在邱大隊長的推薦鼓勵下產出人生第一本與自身消防工作相關的作品，心中有無限感動與感謝。從小本身就對繪畫有濃厚的興趣，國中時期曾就讀民德美術班，近來對手繪稍有著墨，在閒暇之餘也會自行繪畫消防救護相關救災場景作紀錄，也在因緣際會之下被發現天份，承蒙長官此次出版防火宣導繪本有機會能讓我大展長才，實在備感榮幸。

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，「台南實境繪本」是一本保留消防廳舍的實境意象，透過輕鬆生動活潑的故事呈現救災救護指揮等實境工作情境，是一本適合提供家長分享家中小朋友的陪讀故事書。未來，消防局會透過辦理防火宣導活動的場合，發送給市民朋友，期待大家踴躍參加活動。另外，也呼籲大眾目前台南水情燈號為「橙燈」，因清明節將至且考量民眾可能提前慎終追遠掃墓，請謹記「4不2記得」，4不－「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，2記－「記得滅餘燼、記得收垃圾」。

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，「台南即將在2024年歡慶建城400週年」，古都府城有許多消防廳舍都非常有特色且古色古香，此次台南消防局發表「台南消防實境繪本」，真是實屬難得，除了肯定消防人員犧牲奉獻之外，更是人才濟濟，隊員張家傑除了救災救護學有專精外，更是一名型男；婦女中隊副中隊長陳淑貞除了擔任防火宣導專業志工之外，更參加許多社會慈善團體，出錢出力不移餘力，期許發掘更多的優秀人才，發揮創意巧思讓台南市民更加幸福。

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局發表第六大隊「台南消防實境繪本」，透過消防畫家張家傑，把消防第六大隊所屬各分隊廳舍及消防人員執行各類救災、救護等勤務意象彩繪下來，並贈送來參觀的學童。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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