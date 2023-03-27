善用回收水防範墓地火災　南消攜手殯葬所節約水資源

▲善用回收水防範墓地火災，南消六大隊攜手殯葬所，共同節約水資源。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年度適逢久旱無雨，天乾物燥導致雜草火警發生頻率提高，而清明節期間是國人傳統民俗重大節日，每年清明節期間依照傳統祭祖習俗，民眾常會燃燒紙錢及香枝祭拜祖先更容易導致墓地火警發生。

為減少墓地火警發生，台南市消防局第六大隊協調轄內區公所預先針對公墓部分積極除草，並將易燃燒之雜草、樹枝等廢棄物進行清除；另外台南市民政局殯葬管理所於安平公墓、土城公墓等共計設置大型水桶9處，供民眾取水澆熄灰燼，其所需水源由消防車至水資源中心載送回收水進行補充，期望藉由移除雜草等可燃物及撲滅餘燼的方式可以有效降低墓地火警的發生。

消防局第六大隊大隊長邱淵明呼籲民眾，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓紙錢飛揚、「不」燃放爆竹、「記得」滅餘燼、「記得」收垃圾，一旦發現火災情事，立即撥打119報案或通知附近消防警戒人員處理。

消防局局長李明峯表示，民眾祭祖掃墓常因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，讓消防人員為此疲於奔命。為防止引起山林火災，民眾掃墓應小心火燭，焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄，並配合環保政策減量或集中送往焚化爐以減少空氣汙染。