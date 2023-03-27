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南消四大隊聯合區公所　防止墓地火警引發山林火災

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，為防止墓地火警引發更大的山林大火，協同左鎮區公所人員，前往重點公墓進行宣導，巡視取水點整備情形、發放儲水袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，為防止墓地火警引發更大的山林大火，協同左鎮區公所人員，前往重點公墓進行宣導，巡視取水點整備情形、發放儲水袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值清明掃墓祭祖季節，全台各地消防員常因墓地火災而疲於奔命，2月底甚至有屏東縣消防員因執行墓地火警而不幸殉職，台南市消防局第四大隊左鎮分隊，為防止墓地火警引發更大的山林大火，協同左鎮區公所人員，前往重點公墓進行宣導，巡視取水點整備情形、發放儲水袋。

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，為防止墓地火警引發更大的山林大火，協同左鎮區公所人員，前往重點公墓進行宣導，巡視取水點整備情形、發放儲水袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前南部地區遭逢600天未降大雨，地表極度乾燥，林務局於3月針對台南山區多次發布「森林火災警戒」之災防告警細胞廣播訊息，加上台南地區已進入「減量供水」階段。台南市消防局第四大隊左鎮分隊，為防止墓地火警引發更大的山林大火，於2月下旬前往轄內重點公墓(第一公墓、睦光、山豬崙公墓)實地踏勘，瞭解墓地雜草分布情形，道路環境及周遭消防栓實際放水測試。此外，3月底協同左鎮區公所人員前往上述轄區重點公墓進行宣導，巡視取水點整備情形、發放儲水袋。

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，為防止墓地火警引發更大的山林大火，協同左鎮區公所人員，前往重點公墓進行宣導，巡視取水點整備情形、發放儲水袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保指出：統計四大轄區3月6日至21日公墓、雜草、廢棄物及田野火警共57件。其呼籲民眾，清明掃墓要謹記「4不2記得」口訣，就是：不任意燒雜草、不任意丟菸蒂、不讓冥紙飛揚、不任意放爆竹、記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾，確實做到「掃墓不燒墓」，才能避免星火燎原之情事發生。

▲台南市消防局第四大隊左鎮分隊，為防止墓地火警引發更大的山林大火，協同左鎮區公所人員，前往重點公墓進行宣導，巡視取水點整備情形、發放儲水袋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯說，台南市於2021年11月17日業已公告「台南市轄內禁止田野引火燃燒之易致火災行為」，倘是有行為人故意引火燃燒時，將依消防法處新台幣3000元以下罰鍰。同時也可能觸犯「空氣汙染防制法」及「刑法公共危險罪」，市府相關單位將依法追究，民眾切勿心存僥倖以身試法。

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