4月一到就翻身！「4生肖」財運大旺　第1名最狂：賺到手軟

▲小孟老師分享，4月時有4生肖將迎來好財運。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

目前時序進入到3月的最後一周，4月即將來臨，不少人期待的清明連假也即將來臨。命理師清水孟國際塔羅小孟老師就點名4個生肖，指稱這些生肖的民眾會在4月迎來財運大噴發，這4個生肖分別是龍、狗、猴、馬。

TOP4 屬馬

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恭喜屬馬的朋友們，這個月最好的就是財運了，一向愛好自由的你們，去年不得不為生活做很多犧牲。在家庭運勢提升的家庭事務煩惱會一掃而空，同時還能接受到四方財水，而能在工作上更加賣力，使得本業收入大為提升，4月你能揭開全新活絡的財庫。但要注意的是因為工作太忙，請顧好自己的健康。

Top3屬猴

屬猴這個月受到貴人的相助，加上本身的工作運極旺，有機會讓這個月的財運，開創一個紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利。業績工作量開始增多，除了本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢的把財運也拉升了。

TOP 2屬狗

屬狗個性堅忍不拔，再困難也撐得下去，4月份的你們，儲存已久的能量開始爆發，財運改頭換面，心情也開始放鬆愉悅。加上始終持續的努力，也因此這個月份的財運，依舊在水準之上，為自己的荷包累積了豐厚的財富。

TOP 1屬龍

屬龍的拼勁與衝勁，可說是排第一的，在本月的商務業務方面，還有工作上的表現，可說是相當出色，有福星出手幫忙，可能是身邊朋友，也有可能是上司，但不管如何，都有機會讓工作進展順利不少。另外就是自己積極的行動力，增加不少你們的業績，正財運在這個月，確實出色錢賺到手軟，但要注意的你們的情緒，可別因此影響了財運發展。

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