清明節求財最靈！命理師曝12生肖「666紅包」發財術：可賺整年

▲小孟老師分享，清明節12生肖求財開運術。（示意圖／shutterstock）

圖文／CTWANT

再過幾天就是大家期待的清明假期，除了計畫掃墓、旅遊外，不妨也來幫自己補補財運！清水孟國際塔羅小孟老師分享，清明節是個求財的好時機，可以擺放開運紅包吸財氣，而究竟12生肖的絕佳財位在哪，為您一一解答。

小孟老師在臉書發文表示，古人云「清明時節雨紛紛」，而雨水也代表財水，因此選在清明節當天求財也最具效果，建議大家在清明節4月5日當天的上午9點～11點和下午3點～5點，準備666元或888元的紅包，並在紅包袋上畫一個太陽，再把紅包放在不同位置當錢母，直至清明節過後一天即可存進銀行，讓戶頭裡的鈔票錢滾錢。

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對此，小孟老師特別整理出，清明節求財「12生肖開運紅包擺放位置」：

1.鼠：放廚房米甕下或廚櫃。（老鼠愛吃米糧）

2.牛：床下。（牛屬於地）

3.虎：玄觀或門口右邊。（右白虎）

4.兔：書櫃或衣櫃最裡層。（狡兔三窟，洞穴）

5.龍：放櫃子最上方。（飛龍在天）

6.蛇：流理台下方。（蛇喜潮濕）

7.馬：窗戶下方。（馬喜好奔跑，窗戶能看見奔跑）

8.羊：放在角落。（羊喜愛低調）

9.猴：木櫃裡。（猴爬樹）

10.雞：家裡紅色地墊下。（雞披彩衣喜歡鮮艷）

11.狗：客聽桌下。（狗顧家）

12.豬：放冰箱下。（豬愛吃食物）

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