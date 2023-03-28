15cm「外星人木乃伊」基因檢測曝光！科學家：與正常人類不同

▲科學家解開智利「迷你外星人木乃伊」的真相。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

外星人是否存在甚至造訪地球，一直是爭議焦點，而在智利沙漠被發現只有15公分高、頭部極似外星人的神祕木乃伊阿塔（Ata），就被視為外星人存在且來過地球的最有力證據。不過，科學家檢測阿塔的基因後，發現有7處基因與普通人類不同，但這些其實是侏儒症患者體內的變異基因，認為祂只是40多年前死去的人類侏儒症嬰兒。

據《每日星報》報導，由舊金山史丹佛大學及加州大學組成的團隊，檢驗這具體型、外貌都與人類相去甚遠的木乃伊後，發現祂的頭部大小、形狀與肋骨數量，確實都與人類不同，但沒有傳言說的古老，死亡時間距今只有40年左右。

▲外星人木乃伊其實是罹患侏儒症的人類嬰兒。（圖／翻攝自推特）

而讓專家及各界最困惑的木乃伊身分，科學家表示，雖發現有7處基因與普通人類不同，但這些其實是存在於俗稱侏儒症患者體內的變異基因，所以木乃伊的骨骼才會如此異於常人。科學家研判，這個「外星人」可能死於早產，或一出生就夭折，加上沙漠氣候影響，才會形成現在的樣貌。

這尊外星人木乃伊在2003年於智利阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert）的廢棄城鎮城附近被發現，後來由一位西班牙商人買下收藏。不過，木乃伊真正聲名大噪，是2012年被幽浮愛好者發現並瘋傳，才逐漸被世人所知。

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