酒店幫友慶生遇警臨檢　男掏物品糗掉毒品這下慘了

▲周姓男子為友人慶生後離去前，遇市警二分局擴大臨檢，在受檢時不慎掉落1包第三級愷他命毒品包，被警方查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二分局警方在26日凌晨1時30分許，前往康樂街1家酒店實施臨檢，所長沈振莘甫率員上2樓即在通道碰到24歲周姓男子與友人等3人準備離去，經警盤查身分，員警發現周男外套口袋明顯有鼓起異物，請他配合取出檢視，周男在陸續掏皮包、現金等物品時，卻將1包K他命掉在地上，依毒品罪嫌送辦。

警方調查，周男於26日專程從北部南下台南來幫好友慶生，一起吃完慶生大餐並前往康樂街酒店來唱歌飲酒作樂，在歡樂消費結束準備一同再前往他店續攤。不料一走出包廂卻碰到二分局員警臨檢，雖然低頭急行準備下樓梯離去，不料仍為員警攔下實施檢查。

檢查中員警發現其有毒品資料且外套有明顯鼓起之物，經其配合取出查看，有皮包及數萬元現金（要幫友人來HAPPY慶生，想花完才回家）等物品，但也在其取出時竟同時掉落1包第三級愷他命毒品包，當員警拾起詢問時，周男也愣在現場無言以對。後續為員警帶回調查並依毒品危害防制條例調查送辦，其朋友之慶生系列活動也提前結束。

二分局表示，酒店、KTV等可能衍生的各類刑案與犯罪處所均為當前「清源專案2.0」重點工作之主要掃蕩目標，相關臨檢勤務也在員警之落實執行下有所斬獲，本項重點工作將持續不間斷來賡續落實執行，以全面淨化社會環境。