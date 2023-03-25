「反毒英雄」開毒趴被活逮　刑事局警官丟飯碗求饒：要奉養老母

▲刑事局鑑識中心警務正黎添來（前）涉染毒獲緩起訴，但被警方一次記2大過免職且不受理退休申請，提告企圖平仍吞敗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾獲頒「反毒有功」、「鑑識楷模」的刑事局鑑識警官黎添來，前年（2021年）被自家人查獲涉持有與吸食第二級毒品安非他命，雖認罪獲緩起訴，警方仍一次記他2大過免職並先停職、也不讓他申請退休。黎男提告聲稱，是以肉身實驗毒品研究正確性，誤陷毒癮而觸法，但僅傷害自己健康、無損公務形象，請求撤罰，台北高等行政法院審結，判黎男敗訴，可上訴。

現年54歲的黎男畢業於中央警察大學60期鑑識學系，是國內指紋鑑識專家並專精毒品研究，在警大兼課。前年（2021年）3月3日，擔任刑事局警正二階警務正的黎男，上網揪網友到旅館開趴、暗示「有好東西」，卻不知對方是執行網路巡邏的警員喬裝，被對方約出來碰面，從他身上搜出逾3公克毒品與吸食器，雙方才知彼此是「自家人」。

黎男落網當天，刑事局火速召開考績會建議免職，警政署考績會同月12日決議一次記黎男2大過免職、先行停職，刑事局並退回黎男申請同月11日退休。黎男提起復審被駁回，提告企圖撤銷免職處分，以及申請退休遭拒絕。至於他所涉及的毒品案，因認罪願自費戒癮，獲緩起訴2年，須支付公庫2萬元並接受18小時社區處遇。

黎添來辯稱吸毒固然違法，但被抓當天是他的休假日，犯行跟他任職的指紋科業務無關，他平常工作不必直接面對民眾，不會因個人吸毒行為使公眾喪失對公務員的信賴，黎男更舉例警員涉犯酒駕可能危及公眾，通常僅記1大過，他吸毒傷害自己健康，並非犯下貪瀆重罪，應可由機關首長監督他，不必一次記2大過免職。

黎添來自稱過於執著毒品研究，「以自身實驗多年觀察結果的正確性」，一時迷惑而觸法，已認錯獲得緩起訴並自費戒癮，加上他從事鑑識工作逾25年，進修接連取得碩士與博士學位，在知名刑事鑑識期刊發表多篇文章，實質提升國家與刑事局聲譽，工作從未延宕與出錯，曾獲選「鑑識楷模」，請求保住工作與退休金以奉養8旬老母。

警政署與刑事局表示，黎添來擔任刑事局資深高階警官，2008年曾獲頒「全國反毒有功人士」，卻以身試法、持有與吸食毒品，嚴重損害人民對警察人員行使職務的信賴及機關形象與聲譽，構成「警察人員言行不檢，致嚴重損害政府或公務人員聲譽，有確實證據，應予免職」的法令規定。

警政署與刑事局主張，警察人員紀律要求比一般公務人員高、對違紀失職的容忍度也比一般公務人員低，對於施用毒品的官警，均嚴正執法、不包庇袒護，黎男經考績會決議一次記2大過免職、免職未確定前先行停職，加上黎男所涉毒品案尚未偵結，所以不受理他申請退休，以免規避懲戒責任

法官審理認為，應尊重警方依法懲治及汰除違紀人員的判斷餘地，緝毒是警方重要工作，黎男雖不在第一線打擊犯罪，仍不能豁免警紀的高度要求，警方沒將黎男移送懲戒法院審理，依然有權循行政懲處程序將黎男免職，並不違反平等原則。

此外，法官指警方在黎添來被停職期間，不受理他申請退休，符合《退撫法》規定，黎男日後仍可再次申請退休，即使免職確定，僅為「免其現職」並予「免官」、解除黎男與警察機關的職務關係，黎男若覓得其他機關職缺再任公務人員，也可依法申請退休，據此判黎男敗訴，可上訴。