汐止歇業冰室暗藏冰毒　小貨車違停揪出毒咖啡加工廠

記者張君豪／新北報導

汐止警分局長安派出所員警於22日凌晨4時13分許巡邏行經汐止區茄苳路49號前，發現一部營小貨車紅線違停，上前盤查發現該車駕駛人葉男（42歲）是桃園地方法院3月14日發布毒品通緝犯，葉嫌當時正與另一名范男（48歲）在該址、汐止區已歇業的冰店外貌似搬家，員警認為可疑上前盤查范男，發現店內桌上則放有一包毒品安非他命，遂將范男當場逮捕。

▲汐止警分局逮捕葉、范兩男涉嫌持有與加工毒品。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方現場查扣二級毒品安非他命1包、第一級毒品海洛因1包、注射針筒5支、安非他命吸食器1組及殘渣袋1包等證物。警方深入追查，發現該冰店店面為葉嫌承租；警方在屋內現放大化學原料及加工攪拌器等相關工具，經通知分局鑑識人員到場採證，鑑識人員在其中一攪拌器檢出毒品「喵喵」反應，其餘化學物品及相關器具則送鑑識中心進一步檢驗釐清及追查。

警方研判，該址應為新興毒品毒咖啡製造分裝場，將葉嫌及范嫌依毒品罪移送士林地檢署偵辦；另葉嫌通緝部分則解送桃園地院歸案。汐止警方強調，將持續加強清查轄區治安重點處所、列管處所，以淨化轄區治安。

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