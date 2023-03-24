每月寄25萬回家！越南短褲妹「賣淫兼販毒」　落網吐辛酸

▲越南籍武姓女子帶著毒品要外出交易，被警方逮個正著。（圖／刑大提供）

記者白珈陽／台中報導

台中警方執行為期14天的緝毒專案，查獲1名身材姣好的越南籍女子，在越南小吃部擔任經紀人，因每月須寄25萬元回家鄉養家活口，鋌而走險販賣毒咖啡包；另有1名檳榔攤業者，明目張膽在店面後方栽種10珠大麻活珠，雖稱自用仍遭警方逮捕。專案期間，警方查獲167件毒品案、犯嫌195人，起獲各級毒品超過100公斤，檢方聲押41人，其中30人法院裁定羈押。

台中市刑大表示，刑大偵一隊掌握情資，發現一名武姓越南籍女子疑從事販毒工作，經多日追查，警方持中院核發的搜索票，前往一間越南卡拉OK店搜索，正好撞見穿著清涼的武女拿著大量毒咖啡包要外出交易，當場將她逮捕。

警詢時，武女稱她是由仲介公司仲介來台，原本在台中工業區一家電子廠擔任技工，後來轉任越南小吃部的經紀，負責拓展客戶、拉業績，但每月要負擔家計寄25萬元回越南，生活壓力大，才會冒險販毒。

▲▼武女帶著大量毒咖啡包要交易，當場遭警方逮捕。（圖／刑大提供）

另外，刑大偵四隊也在台中市西屯區發現一家檳榔攤業者，在店面後方擁「祕密花園」，在暗房私種大麻活株，經蒐證查出，業者廖姓男子（55歲）從美國走私大麻種子，以日光燈照射培養，種出一株市價上千元的活株，警方在現場及廖男住處，查獲10餘株大麻活株、種子，以及相關栽培、提煉器具，廖男辯稱是要自用，仍遭警方依法移送偵辦。

▲▼廖男私種大麻，遭警方查獲。（圖／刑大提供）

台中市警局配合警政署自6日至20日止，執行全國「第八波安居緝毒專案」，期間動員警力934人次、執行468場次，針對高風險涉毒營業場所實施臨檢、攔查，經統計共查獲167件、犯嫌195人，其中涉嫌製造、販賣、運輸共計115人，檢察官聲押41人，法院裁定羈押30人；查扣各級毒品逾百公斤，其中大麻植株查獲16株、毒品咖啡包達4080包。

台中市警局呼籲，「安居專案」以「販毒者據為販賣毒品之大樓與社區」為首要目標，民眾若發現住處周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，以維護社區安全，共同打造無毒家園宜居台中。