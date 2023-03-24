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社會 社會焦點 保障人權

網紅「調香師棠棠」助黑幫夫坑49酒客...騙1500萬　遭警方逮捕

記者邱中岳／台北報導

警政高層下令掃盪黑幫，其中主要目標以高調辦春酒的竹聯幫仁堂明仁會為主，刑事局就陸續破獲明仁會成員專搞戀愛、投資詐騙，透過赤組徐姓組長之妻、網紅「調酒師棠棠」，經由管道取得酒客資料後，假冒坐檯小姐詐騙49名酒客1500萬，警方對徐等人展開緝捕行動，將徐、徐妻及涉嫌販賣毒品的手下，全都逮捕到案。

▲▼網紅人妻調香師棠棠，連手丈夫詐騙酒客超過1500萬被捕。（圖／記者邱中岳翻攝、當事人IG）

▲網紅人妻調香師棠棠，連手丈夫詐騙酒客超過1500萬被捕。（圖／記者邱中岳翻攝、翻攝自網紅IG）

警方調查，28歲的徐姓男子，平時以竹聯幫明仁會赤組組長自居，透過妻子拿到酒店酒客資料，再利用電話洗腦客人，讓客人誤以為是曾經坐過台的酒店小姐，最後再以各種理由向被害人要錢。

▲▼警方打擊黑幫，連掃「高調辦春酒」的竹聯幫明仁會。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方打擊黑幫，連掃「高調辦春酒」的竹聯幫明仁會，徐嫌以及網紅妻詐騙酒客1500萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐男等人利用女子向酒客藉口「父親屢遭車禍，需要費用開刀」，「母親過世，要錢舉辦告別式」等理由，向49名酒客騙取1500萬元，事後酒客要求「假冒的酒店小姐」出來見面，徐男就會派出自己的網紅妻子出面安撫拖延。

徐男的網紅妻在網路上綽號「調香師棠棠」，以專門替人調製香氛聞名，在網路上頗有人氣，有2.9萬人追蹤其IG。

刑事局國際科表示，日前於新北市土城區多處執行搜索，拘提明仁會赤組徐姓組長，其下核心幹部陸姓男子7人。查扣電腦、手機、球棒20支、西瓜刀、斧頭、現金新台幣41萬餘元及徐姓主嫌名下1566萬元房產等證物，全案依涉嫌組織犯罪防制條例、詐欺等罪，移送新北地方檢察署偵辦。

▲▼警方打擊黑幫，連掃「高調辦春酒」的竹聯幫明仁會。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方另外查獲有參加明仁會春酒的周姓成員，涉嫌找小弟販毒。（圖／記者邱中岳翻攝、）

此外，刑事局偵二大隊偵破竹聯幫明仁會販毒集團，日前執行搜索、拘提明仁會27歲周姓成員等6人，周姓成員還曾參加3月初明仁會舉辦的春酒，遭警方盤查蒐證。

周男涉嫌持有毒品咖啡包共381包、k他命17包、磅秤3個、彩虹菸5包、分裝袋、點鈔機、房屋租賃契約、新台幣43萬餘元等證物，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例等罪，移送台北地方檢察署偵辦。

▲▼警方打擊黑幫，連掃「高調辦春酒」的竹聯幫明仁會。（圖／記者邱中岳翻攝）

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