外交部不排除「雙重承認」　朱立倫怒：在鼓勵邦交國與陸建交？

▲吳釗燮不排除外交雙重承認。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

我國26日已和宏都拉斯斷交，外交部長吳釗燮昨日表示我國「不接受雙重承認」政策已經轉變，只要有國家希望與台灣強化關係，「我們都不排除」。對此，國民黨主席朱立倫今（27）日受訪批評吳釗燮「創造模糊空間」，難道是鼓勵台灣13個友邦國家，跑到對岸去建交？

在中國宏都拉斯與台灣斷交，吳釗燮昨受訪被問及，外交部是否鼓勵各國雙重承認中國及台灣？吳釗燮說，「有關於我們跟其他非邦交國家的交往，我們是沒有排除任何的狀況」，任何國家盼與我國提升關係，不管政治、經貿、文化等方面，都會認真思考研議。

朱立倫今日上午出席「國民黨第二屆青年事務委員會新任委員公布記者會」，會後接受媒體聯訪。朱立倫指出，台灣邦交國已降到僅剩13國，蔡政府上任幾年斷交9國，在過去外交經歷中是最慘痛的，民進黨若不能改變整體外交策略，不但會累死所有外交人員，也會喪失中華民國尊嚴。

朱立倫呼籲，不但外交策略失策，整個對國際戰略、兩岸關係都要調整。另外，朱立倫也批，看到吳釗燮提出可接受雙重承認，創造模糊空間，自己就想請問吳釗燮，要與我方無邦交關係國家建交？還是要鼓勵13個友邦國家，跑到對岸去建交？得失很清楚，怎會做這樣的新宣示，將會讓國人看到更嚴重外交損失。