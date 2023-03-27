88槍案民進黨3問國民黨　批侯友宜「空話兩面討好」

▲張志豪（右）與林楚茵（左）舉行記者會3問國民黨。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台南學甲「88槍擊案」檢警拘提幕後主使王文宗，民進黨立委王定宇、林俊憲指控王與藍營關係密切，但國民黨發聲明否認，國民黨主席朱立倫不認識王文宗。民進黨27日上午舉行記者會，向國民黨提出「3問」，點名新北市長侯友宜稱「「勿枉勿縱打擊犯罪絕不手軟，好好查清楚辦到底」，但顯然沒有指出朱立倫和國民黨的不是，又是想用空話兩面討好。

民進黨今天上午舉行記者會，擔任發言人的新聞部主任張志豪、立委林楚茵與會發言。民進黨向國民黨提出3問：第一，為什麼前總統馬英九非訪中不可？第二，為什麼不承認馬英九、朱立倫、前市議員謝龍介、前副主席郝龍斌都與王文宗有直接關係？第三，為什麼侯友宜面對王文宗態度這麼敷衍了事？

林楚茵表示，國民黨除了對「中國」對台灣的打壓視而不見，價值錯亂，在「反黑金」的態度上，也是和台灣人民站在對立面。她說，這段時間，國民黨部分人士和特定媒體，不斷惡意操作88槍擊案，結果迴力鏢全打在自己身上，其中疑似主謀王文宗被發現，他不僅擔任中國國民黨第20屆中央委員、第20屆全國黨代表，更擔任過馬英九後援會會長，也曾是朱立倫競選總統時的主任委員。

林楚茵指出，馬英九、謝龍介、郝龍斌及前主席江啓臣曾出席活動與王文宗同框，例如馬英九於2019年3月11日參加學甲慈濟宮保生大帝分靈至泉州麒麟山慈濟宮活動；江啟臣於2021年3月1日至學甲慈濟宮參拜；郝龍斌於2017年3月9日至學甲慈濟宮跟王文宗同框，更不用說謝龍介，曾經參加2019年03月11日學甲慈濟宮保生大帝分靈至泉州麒麟山慈濟宮活動、2022年10月9日學甲慈濟宮政見宣講、2022年11月9日學甲慈濟宮政見宣講，國民黨竟然還能睜眼說瞎話，根本是自欺欺人，還發新聞稿說不認識切割好兄弟，請問什麼才叫認識？難道不用說清楚講明白？

林楚茵進一步表示，民進黨也想問侯友宜，過去在國民黨發生「黑金選策會」事件時，侯在臉書上就發表「反黑金復辟」，但在這次王文宗事件，侯雖然發表了「勿枉勿縱打擊犯罪絕不手軟，好好查清楚辦到底」的意見，卻沒有指出朱立倫和國民黨的不是，又是想用空話兩面討好，請問侯除了發臉書和空話，有沒有任何實際作為？

侯友宜昨天出席「新北山海造林計畫」活動時受訪時表示，「面對學甲88槍案件，我一直相信司法一定會全力偵辦，勿枉勿縱打擊犯罪決不手軟，好好查清楚辦到底」。